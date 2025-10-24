Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Apple, iPhone 19'u atlayıp 20. yıl için doğrudan iPhone 20'yi çıkaracak

Apple'ın 2027 yılında piyasaya süreceği modelin "iPhone 19" değil, "iPhone 20" olacağı bildirildi. Bu karar, şirketin iPhone serisinin 20. yıl dönümünü kutlama planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore merkezli ETNews'ün haberine göre, Omdia baş araştırmacısı Heo Moo-yeol, Seul'de düzenlenen bir konferansta Apple'ın 2027'deki amiral gemisini "iPhone 20" olarak adlandırmayı planladığını açıkladı.

Apple bu dönemde yalnızca tek bir model değil, birden fazla cihaz tanıtacak. 2027'nin ilk yarısında bütçe dostu iPhone 18e modeli satışa çıkacak; ikinci yarıda ise iPhone 20 serisi, ikinci nesil katlanabilir iPhone ve yeni iPhone Air modelleri tanıtılacak.

Apple yine bir "9" numarayı atlıyor

Şirketin 20. yıl kutlaması kapsamında "iPhone 19"u atlaması, Apple'ın daha önceki numaralama geleneğini anımsatıyor. 2017'deki 10. yıl dönümünde Apple, iPhone 8 ile birlikte iPhone X'i (Roma rakamıyla 10) piyasaya sürerek iPhone 9'u pas geçmişti.

O dönemde iPhone X, çerçevesiz ekranı ve Face ID sistemiyle büyük yankı uyandırmış, Apple'ın "yeni dönem" tasarım anlayışını başlatmıştı. Ancak şirket bir yıl sonra iPhone XS ve iPhone XR serileriyle tekrar klasik numaralandırmaya dönmüştü.

20. yıl için özel konsept

Apple'ın 2027'deki lansmanının, iPhone'un 2007'de tanıtılmasından tam 20 yıl sonrasına denk gelmesi bekleniyor. Teknoloji çevreleri, şirketin bu özel yılda hem yeni bir tasarım dili hem de yenilikçi teknolojiler sunarak iPhone tarihindeki dönüm noktalarından birini tekrarlayacağı görüşünde.

Henüz Apple'dan resmi açıklama yapılmadı, ancak sızan bilgilere göre şirket iPhone 20 ile birlikte "yeni bir döneme" geçiş yapmayı hedefliyor.

