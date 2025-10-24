Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 07:25, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 07:42
Yazdır
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak

Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı "Yüzyılın Konut Projesi" olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de bugün düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını açıklayacak.

Tören, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.

Törende "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

Uygun koşullarla konuta erişim sağlanacak

"Yüzyılın Konut Projesi" ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber