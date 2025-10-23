5 ilde 'Hipnoz' operasyonu: 9 tutuklama

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. 13 şüpheli hakkında eş zamanlı "Hipnoz" adlı operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandırdıkları belirlendi. Vatandaşlardan haksız kazanç elde eden şüphelilerin, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bozuldu. Paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiği belirlendi.

MASAK raporu şoke etti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 450 milyon lira tutarında şüpheli işlem tespit edildi. Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır polisi, vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.