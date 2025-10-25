Erdoğan: 2 ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın kapanışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete hizmet yolundaki kararlılığını ve 2053 ile 2071 hedeflerini vurguladı. Yerel yönetimlerdeki sorunlara değinen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne ve barış vizyonuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yol ve dava arkadaşlarına teşekkür ederek, bu buluşmanın partisi ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti'nin belediye başkanlığı döneminde inşa ettiği salonun önemine değinen Erdoğan, merhum şair Abdurrahim Karakoç'un dizelerine atıfta bulundu. Millete hizmet yolunda gece gündüz çalışan yol arkadaşlarına şükranlarını sundu ve birlik, dirlik, muhabbet temennisinde bulundu.
Son iki ayda yüz binlerce vatandaşla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuklarını ifade etti. Özellikle CHP'li belediyelerde yaşanan sorunların kendilerine iletildiğini vurguladı.
Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının Önemi
- 49 gün gibi kısa sürede 81 il ve 973 ilçede buluşmalar gerçekleştirildi.
- Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kuruldu.
- Yerel yönetimlerdeki sorunlar ve vatandaş talepleri dinlendi.
CHP'li Belediyelerdeki Sorunlar
- Yolda kalan otobüsler
- Akmayan musluklar
- Toplanmayan çöpler
- Yolsuzluk iddiaları
AK Parti'nin Vizyonu ve Hedefleri
AK Parti'nin yolunu milletin belirlediğini vurgulayan Erdoğan, partinin erdemliler hareketi olduğunu ve uzun vadeli hedeflere odaklandığını söyledi. 2053 ve 2071 hedeflerine dikkat çekerek, millete hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Kurumsal teşkilatlanmayı icat eden parti olduklarını ifade eden Erdoğan, teşkilatların en büyük güç kaynağı olduğunu söyledi. Millete mahcup olmamak için her türlü fedakarlığı yaptıklarını vurguladı.
Konut Seferberliği ve Dış Politika
- Başakşehir'de 100 yılın konut projesi tanıtıldı.
- 500 bin sosyal konut seferberliği başlatıldı.
- Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlık dalgasına rağmen Türkiye'nin güçlü adımlar attığı belirtildi.
- Türkiye'nin dış politikada ve ekonomide küresel bir güç haline geldiği vurgulandı.
Tarihi Eşik ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu
Barış, kardeşlik, kalkınma ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu için tarihi bir eşikte olunduğu ifade edildi. Türkiye'nin hem sahada hem masada güçlü bir ülke olarak kabul gördüğü ve Türkiye'siz bir denklem kurulamadığı belirtildi.