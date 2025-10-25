11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller

Bolu

Bursa

İstanbul

Kastamonu

Sakarya

Sinop

Zonguldak

Bartın

Yalova

Karabük

Düzce

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Günün En Yüksek Sıcaklıkları

Ankara: 20°C

20°C İstanbul: 20°C

20°C İzmir: 26°C

26°C Antalya: 25°C

25°C Adana: 28°C

28°C Konya: 24°C

24°C Bolu: 18°C

18°C Samsun: 21°C

21°C Erzurum: 16°C

16°C Diyarbakır: 25°C

Denizlerde Hava Durumu

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmektedir.



