Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Ev Sahibi Türkiye"nin tüm detaylarını paylaştı. Başvuruların 10 Kasım'da başlayıp 19 Aralık'ta sona ereceğini ve kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini belirten Kurum, teslimatların 2027'de başlayacağını söyledi. Konutlar %10 peşinat ve 20 yıl (240 ay) vadeyle satılacak. Bakan Kurum, İstanbul'daki fahiş kiraları düşürmek amacıyla kiralık konutların rayiç bedelin yarısına kiralanacağı uygulamanın da yolda olduğunu ekledi.

24 Ekim 2025
Bakan Kurum açıkladı: İşte

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları CNN TÜRK'te katıldığı programda "Ev Sahibi Türkiye" projesine dair detayları açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gerçekten bugün heyecanlıyız çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini, sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, İstanbul Başakşehir'de tüm Türkiye'ye duyurduk. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük sosyal konut projesi dediğimiz "Ev Sahibi Türkiye" projesini tüm milletimize armağan ettik. Hem konut fiyatlarını aşağı çekmek, hem kira fiyatlarını düşürebilmek amacıyla ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yaptığımız bir proje. Tabii projenin her il ölçeğinde nüfusa göre bir kontenjanı var. İstanbul'da 100 bin konutu vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Her ilde de vatandaşlarımız bu projelere başvurabilecek. Birinci şartımız ev sahibi olunmaması. Bir evi olmayan herkes bu projeye başvurabilir. Başvuracak vatandaşımızın eşinin, kendisinin ve çocuklarının bir evinin olmaması gerekiyor. Evi olmayan gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız.

Biliyorsunuz Aile Yılı'ndayız. Bu nedenle 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan ailelerimiz için yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 40 yani geri kalan kontenjan da evi olmayan tüm vatandaşlarımızı kapsıyor.

Gençlerimizle ilgili şu durumu netleştirelim, 18-30 yaş arası kişilerin eğer ki ailesinden birinin evi varsa, başvuramayacaklar. Ancak 30 yaş üstü vatandaşlarımızı artık ayrı bir birey olarak gördüğümüz için hane içi şartı olmaksızın başvurabilecekler. Sadece kendi üzerlerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvuralar devam edecek. 29 Aralık'ta konutların kurasını çekeceğiz. Martın başına kadar kura süreci devam edecek. 2027'de konutları teslim etmeye başlayacağız.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Burada hem 2+1 hem de 1+1 dairelerimiz var. Anadolu illerimiz için söylüyorum, 1+1 dairelerimizi 1 milyon 800 bin liradan satışa sunuyoruz. Küçük 2+1'lerimiz 2 milyon 200 bin lira, büyük 2+1'lerimiz 2 milyon 650 bin lira. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay yani 20 yıl vade ile satışa sunuyoruz vatandaşımıza. Vatandaşımız kira değil aidat öder gibi ev sahibi olabilecek.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 evlerimizi 1 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 7 bin 313 TL. 65 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 450 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 9 bin 188 TL olacak. 80 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

GELİR ŞARTI

10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı var. Şehit ve gazi ailelerimizin evleri varsa da onlar başvuru yapabilecekler. İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.

KİRA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Şu an sadece İstanbul'da olacak. Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Fiyatları rayiç bedelin yarısı kadar olacak. Yine alt gelir grubu vatandaşlarımız, evi olmayan vatandaşlarımız faydalanabilecek. Yine kontenjanlara ayıracağız. Kentsel dönüşümde evini dönüşüme vermiş vatandaşımız da faydalanabilecek. Amacımız kiraları düşürmek. Büyük İstanbul depremi milli güvenlik meselesi. Dönüşümü hızlandırmak için bu kiralık konutlar sürece katkı sağlayacak.

'Yarısı Bizden' kampanyamız da devam edecek.

PROJENİN MALİYETİ

Projenin maliyeti 1,5 trilyon lira. Bu proje ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Projenin hayata geçirileceği yerdeki perdecisinden kapıcısına tüm esnafımıza da gelir olacak.

