Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net