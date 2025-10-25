Emniyet Hizmetleri Sınıfı Zati Demirbaş Tabanca Yönetmeliği yayımlandı

İşte 25 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Zati Demirbaş Tabanca Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve fişeklerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere satışı, bakım ve onarımı, kadro standardı dışına çıkarılması ve kayıtlardan düşürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve fişeklerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, bu tabancaların personelin Emniyet Teşkilatından ayrılması, memuriyetten çıkarılması ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması ile satılma şekli ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışına çıkartılması, eğitim ve görevde kullanılan fişeklerin bedelli veya bedelsiz teminine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci ve ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,

c) Daire Başkan Yardımcısı: Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısını,

ç) Demirbaş tabanca: Emniyet Teşkilatı kuvvesinde kayıtlı veya yurt içi ve yurt dışından tedarik edilecek tabancalardan standart dışı olanlar haricindeki tabancaları,

d) Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tanımlanan sınıfı,

e) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

f) Genel Müdür Yardımcısı: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısını,

g) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ğ) Komisyon: 5 inci maddede yer alan komisyonu,

h) Personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli,

ı) Standart dışı tabanca: 5 inci maddede yer alan komisyonca, zati demirbaş tabanca olarak kullanılması uygun görülen marka, model ve çaptaki tabancalar haricindeki tabancaları,

i) Tabanca: Zati demirbaş tabancayı,

j) Teşkilat: Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimlerini,

k) Zati demirbaş tabanca: Teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda temin edilerek gerekli muayene ve kabul işlemlerinin ardından kuvveye kaydedilen Devlet malı silah iken bu Yönetmelik hükümleri gereği personele bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görevi süresince taşınmak ve kullanılmak zorunluluğu olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak personelden emekli olan ve/veya çalışması gereken süreyi tamamlayıp teşkilattan veya memuriyetten ayrıldığında kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personele Satışı Yapılacak Tabanca ve Fişeklere İlişkin Usul ve Esaslar

Komisyonun oluşturulması ve görevleri

MADDE 5- (1) Satışı yapılan zati demirbaş tabancalardan standart dışına çıkarılacak, zati demirbaş tabanca kapsamına alınacak veya bu kapsamda personele satılacak tabancaların marka, model, çap ve tabanca ile beraber satışı yapılacak fişeklerin sayısı ile satış bedelleri Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Daire Başkanı, Asayiş Daire Başkanı, Kriminal Daire Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı tarafından belirlenecek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bir personel ile Silah Mühimmat ve Teçhizat Şube Müdürlüğünden sorumlu Daire Başkan Yardımcısı ve Silah Mühimmat ve Teçhizat Şube Müdüründen oluşacak bir komisyonca belirlenir.

(2) Komisyon her yılın ocak ayında toplanarak gerekli kararları alır. Gerekli görülmesi halinde Komisyon Başkanının uygun göreceği aralıklarla da toplanarak kararlar alabilir.

(3) Komisyon tarafından tespit edilen fiyatlar maliyet bedelinin altında olamaz.

(4) Komisyonca alınan kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer ve Teşkilata duyurulur.

Tabanca ve fişek satışı

MADDE 6- (1) Göreve yeni başlayan personele marka, model ve çapı komisyonca belirlenen bir tabanca ile bu tabancaya ait yine komisyonca belirlenen sayıda fişek satılır. Komisyon tarafından belirlenecek fişek sayısı 200 adeti geçemez.

(2) Satılan tabanca hizmetin gerekli kıldığı hallerde, komisyonca standart dışına çıkartılarak Genel Müdürün onayı ile aynı komisyonca belirlenen tabancalardan biriyle değiştirilebilir, varsa fiyat farkı tek seferde tahsil edilir.

(3) Çeşitli sebeplerle tabanca satışı yapılamayan personele, görev yaptığı kadrosunca geçici zimmetli olarak demirbaş tabanca verilir. Personel kendisine verilen geçici demirbaş tabanca ve fişekleri atamasının yapıldığı birime götürür. Bu tabanca hakkında 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir. Tabanca satışının mümkün olması halinde demirbaş tabanca geri alınır, yerine tabanca satışı yapılır.

Satışı yapılan tabancaların kaydı, ödeme şekli ve düzenlenecek belgeler

MADDE 7- (1) Satışı yapılan tabancaların kayıt, tahsis, geri alma, bedel iadesi, kayıttan düşme ve takip işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Satışı yapılacak tabanca ve fişek bedeli, satışı yapan birimce düzenlenecek EK-1'de bulunan Zati Demirbaş Tabanca Talep Formuna göre aylık maaştan kesilir.

(3) Personele satışı yapılan tabanca ve fişek bedeli için satışı yapan birimce üç nüsha olacak şekilde Zati Demirbaş Tabanca Talep Formu düzenlenip birim amirince onaylandıktan sonra iki nüshası ödeme işlemine esas olmak üzere personelin atandığı birime gönderilir. Üçüncü nüshası ise düzenleyen birimde muhafaza edilir. Atandığı birime gönderilenlerin bir nüshası ise ödeme tamamlandığında EK-2'de bulunan Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi ile birlikte Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Tabanca ve fişek bedeli, personelin net aylık maaş tutarının dörtte birini geçmediği takdirde teslimi takip eden aydaki maaşından tek seferde kesilir. Ancak personelin almakta olduğu net aylık maaş tutarının dörtte birini geçmesi durumunda personelin talebi doğrultusunda tabanca bedeli tek seferde veya teslimi takip eden aydan başlamak üzere eşit taksitler halinde aylık maaşından kesilmek sureti ile dört ay içerisinde tahsil edilir. Taksitlerin tamamını veya bir bölümünü herhangi bir nedenle ödemediği tespit edilenlerden kalan bakiye borcun tahsil edileceği tarihteki tabanca ve fişeklerin satış fiyatı esas alınıp ödenmeyen bölüme tekabül edecek miktar hesaplanarak ödenmeyen taksitler tek seferde tahsil edilir.

(5) Tabanca ve fişek bedeli tahsil edilmemiş olanlar ile ödemesi devam ederken emekli olanların kalan borçları tek seferde ödenmedikçe tabanca ve fişekleri geri alınır. Yapılmış kesintiler komisyonca belirlenen güncel fiyat üzerinden ilgiliye ödenir.

(6) Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi iki nüsha olacak şekilde düzenlenip onaylanmak üzere Daire Başkanlığına gönderilir ve Daire Başkanı veya uygun görmesi durumunda Silah Mühimmat ve Teçhizat Şube Müdürlüğünden sorumlu Daire Başkan Yardımcısı tarafından onaylanır. Onaylandıktan sonra bir nüshası personele verilmek üzere görev yaptığı birime gönderilir, bir nüshası ise Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

(7) Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi düzenlenmeden vefat eden personelin tabanca bedelini ödediğinin tespiti veya talep eden mirasçının var ise kalan borcu tek seferde ödemesi durumunda Zati Demirbaş Tabanca Talep Formu da satış senedi yerine geçer.

(8) Tabanca bilgileri personelin kimlik kartına Personel Başkanlığınca işlenir.

(9) Zati Demirbaş Tabanca Talep Formu ve Zati Demirbaş Tabanca Satış Senedi ile ilgili işlemler gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra dijital ortamda da yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vefat Eden Personelin Tabancası ve Fişeklerinin Muhafazası, Mirasçılarına İadesi,

Bedelinin Ödenmesi, Zayi Olan veya Hurdaya Ayrılan Tabancasına İlişkin İşlemler ile Vasi Tayin Edilen Kişiye Tabanca ve Fişek Bedelinin Ödenmesi

Vefat eden personelin tabanca ve fişeklerinin mirasçılarına iadesi ile bedelinin ödenmesi

MADDE 8- (1) Borç ödemesi tamamlandıktan sonra görevine devam ederken vefat edenlerin tabanca ve fişekleri muhafaza kaydıyla geri alınır. Veraset ilamı veya mirasçılık belgesine göre eş veya çocuklarından biri, yok ise anne veya babasının talebi üzerine ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatleri halinde, talepte bulunan varisin, mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani hali bulunmaması halinde bu tabanca ve fişekler verilir.

(2) Borç ödemesi tamamlanmadan görevine devam ederken vefat edenlerin tabanca ve fişekleri geri alınır. Bunların eş veya çocuklarından biri, yok ise anne veya babasının talebi üzerine ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatleri ve talepte bulunan varisin mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani hali bulunmaması halinde, borcun geri kalanının tek seferde ödenmesi koşulu ile vefat edenin tabancası ve teslim alınan fişekleri bu kişiye verilir.

(3) Şehit olan personelin öncelikle eş veya çocuklarından biri veya bunların feragat etmeleri halinde anne veya babadan birinin talebi üzerine ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatlerinin olması halinde, talepte bulunanın mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani halinin bulunmaması durumunda tabanca ve fişekleri için borcu olup olmadığına bakılmaksızın tabanca ve fişekler verilir.

(4) Vefat edenin tabancasının bu kişilerden biri tarafından alınmaması veya alınamaması halinde tabanca ve fişekleri için yapılan kesintiler, komisyonca belirlenen güncel fiyat üzerinden veraset ilamı/mirasçılık belgesindeki pay oranına göre tek seferde varislere ödenir.

Vefat eden personelin zayi olan veya hurdaya ayrılan tabancasına ilişkin işlemler

MADDE 9- (1) Görev anında görevin sebep ve tesiri ile oluşmuş bir travma olmaksızın vefat eden personelin tabancasının vefatına neden olan olay esnasında zayi olması, yağma edilmiş olması veya kullanılamayacak duruma gelmesi ve bu durumların tespiti hallerinde var ise aradaki fiyat farkı tek seferde ödenmek kaydıyla zayi olan veya kullanılamayacak duruma gelen tabanca yerine, personelin eş veya çocuklarından biri, yok ise anne veya babasının talebi üzerine ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatleri halinde, talepte bulunan varisin mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani hali bulunmaması halinde öncelikle aynı marka ve model tabanca, yok ise Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tabanca verilir.

(2) Görevin sebep ve tesiri ile oluşmuş bir travma neticesinde vefat eden personelin tabancasının, bahse konu travmatik olay esnasında zayi olması, gasp edilmiş olması veya kullanılamayacak duruma gelmesi ve bu durumların tespiti hallerinde ve şehitlik belgesi ibraz edilmesi durumunda, bu tabancanın borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın zayi olan tabanca yerine personelin öncelikle eş veya çocuklarından biri veya bunların feragat etmeleri halinde anne veya babadan birinin talebi üzerine ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatleri halinde, talepte bulunanın mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani hali bulunmaması halinde bedelsiz olarak öncelikle aynı marka ve model tabanca, yok ise Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tabanca verilir.

Vasi tayin edilen kişiye tabanca ve fişek bedelinin ödenmesi

MADDE 10- (1) 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen kişilerce tabancanın alınmaması veya alınamaması durumunda vasi tayin edilen kişiye tabanca verilmez, komisyonca belirlenen güncel fiyat üzerinden Genel Müdürün onayı ile ilgiliye tabanca bedeli tek seferde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satışı Yapılan Tabancaların Bakım ve Onarımı, Zayi ve Müsaderesinde Yapılacak

İşlemler ile Tabancaların Kuvve Kayıtlarının Silinmesi

Arızalı tabancaların bakım ve onarımı ile hurdaya ayrılan tabanca yerine yeniden tabanca satışının yapılması

MADDE 11- (1) Personele satışı yapılan tabanca üzerinde Genel Müdürlüğün müsaadesi dışında tadilat, iz, işaret ve bunun gibi değişiklikler yapılamaz.

(2) Tabancalarda hasar veya arıza meydana gelmesi durumunda tabanca tespit amacıyla Daire Başkanlığına gönderilir. Daire Başkanlığınca yapılan ön inceleme sonucunda tabancaların hasara uğramasında personelin kusuru olup olmadığı değerlendirilir.

(3) Yapılan ön inceleme sonucunda personelin kusurunun olmadığı tespit edildiği takdirde tabancaların tamiri Genel Müdürlükçe bedelsiz olarak yapılır. Tamirinin mümkün olmadığı anlaşılan tabancalar Genel Müdürlükçe teslim alınır ve yerine öncelikle aynı marka ve model tabanca, yok ise Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tabanca bedelsiz olarak verilir. Verilen tabancanın fiyat farkı olması durumunda aradaki fark tek seferde tahsil edilir. Fiyat farkının tespitinde komisyonca belirlenen güncel satış fiyatları esas alınır.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda personelin kusuru olduğu değerlendirildiği takdirde, personelin kusurlu olup olmadığı hakkında 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereğince yürütülecek idari tahkikat neticesinde kusur durumu nihai karara bağlanır. Personelin kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve benzeri haller sebebiyle hasara uğratılan tabancalardan Genel Müdürlükçe bakım ve onarımı neticesinde kullanılabilir duruma getirilen tabancalar personele geri verilir. Bakım ve onarım için yapılan giderlerin iki katı olarak hesaplanan bedel personelin aylık almakta olduğu birimin bağlı bulunduğu saymanlıkça personel maaşından tek seferde kesilir. Tamirinin mümkün olmadığı anlaşılan tabancalar Genel Müdürlükçe teslim alınır ve yerine Komisyonca belirlenen tabancalardan güncel satış fiyatının iki katı üzerinden yeniden tabanca satışı yapılır.

Zayi olan veya müsaderesine karar verilen tabancalara ilişkin işlemler

MADDE 12- (1) Tabancanın zayi halinde personelin kusurlu olup olmadığı 7068 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılacak idari tahkikat neticesinde nihai karara bağlanır. Personelin kusurlu bulunması durumunda komisyonca belirlenen güncel satış fiyatının iki katı üzerinden, personelin kusurunun bulunmaması halinde ise bedelsiz olarak öncelikle aynı marka ve model, yok ise depo rezervleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen bir tabanca satışı yapılır.

(2) Yapılan idari tahkikat neticesinde tabancanın zayi olmasında personelin kusuru tespit edilmiş ancak fiil soruşturma veya ceza verme zamanaşımına uğramış ise kusurlu zayiden işlem tesis edilerek Komisyonca belirlenen güncel satış fiyatının iki katı üzerinden yeniden tabanca satışı yapılır.

(3) Yapılacak idari tahkikat neticesinde, tabancanın zayi olmasında kusurun başka bir personelde olduğunun tespit edilmesi halinde, satışı yapılacak yeni tabancanın bedeli kusuru tespit edilen personelce birinci fıkra hükümlerine göre ödenir.

(4) Personelin zayi etmiş olduğu tabancasından farklı bir marka-model tabanca satılması halinde varsa aradaki fiyat farkı tek seferde ödettirilir.

(5) Kusurlu olarak birden fazla tabancanın (zati demirbaş ve/veya geçici demirbaş tabanca) zayi veya müsaderesi halinde yeniden tabanca satışı yapılmaz, ancak bu personele geçici olarak zimmetle demirbaş tabanca verilir.

(6) Personelin tabancasının psikiyatrik sağlık sorunları harici herhangi bir nedenle adli mercilerce müsadere edilmesi durumunda da birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(7) Tabancaya psikiyatrik sağlık sorunları harici herhangi bir nedenle adli mercilerce el konulması veya tabancanın bakım, onarım ve benzeri nedenlerle alınması hallerinde birim amirinin onayı ile geçici olarak zimmetle demirbaş tabanca verilir. Bu tabancanın zayi olması veya hasar görmesi halinde 7068 sayılı Kanun ile 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Tabancaların kuvve kayıtlarının silinmesi

MADDE 13- (1) Tabancanın hurdaya ayrılması, zayi olması, müsadere edilmesi ve benzeri durumlar ile memuriyetten veya meslekten çıkarılma hariç herhangi bir nedenle Teşkilattan ayrılan veya Teşkilatta hizmet sınıfı değiştirilenlere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tabancaların kuvve kaydı silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satışı Yapılan Tabancaların Geri Alınması, Muhafaza Edilmesi, İadesi ve Bedelinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Tabancanın geri alınması ve iadesi

MADDE 14- (1) Meslekten çıkarılan veya memuriyetten çıkarılan personel ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışması gereken süreyi doldurmadan herhangi bir nedenle meslekten veya memuriyetten ayrılan personelden satışı yapılan tabanca geri alınır.

(2) Emekli olan veya çalışması gereken süreyi tamamlayıp Teşkilattan ayrılanlar ile psikiyatrik sağlık sorunları hariç Teşkilatta hizmet sınıfı değiştirilenlerden, tabancaları geri alınmaz varsa kalan borcu güncel fiyat üzerinden tek seferde ödettirilir.

(3) Memuriyetten veya meslekten çıkarılma dışında, yıpranma süreleri hariç fiili olarak on hizmet yılını tamamladıktan sonra meslekten veya memuriyetten ayrılanlar ile psikiyatrik sağlık sorunları harici diğer nedenlerle Teşkilatta hizmet sınıfı değiştirilen personelin, beş yıl içerisinde müracaatı ve tabancanın iade edileceği tarihteki güncel satış bedelinin yarısını daha tek seferde ödemesi halinde satışı yapılan tabanca geri verilir, ancak tabancanın verilmesine ilişkin alınan onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tabancasını almaz ya da alamaz ise tabanca verilmez.

(4) Asaleti tasdik olduktan sonra yıpranma süreleri hariç fiili olarak on hizmet yılını tamamlamayıp Teşkilat içerisinde psikiyatrik sağlık sorunları harici diğer nedenlerle Emniyet Hizmetleri Sınıfından başka hizmet sınıflarına aktarılanların, beş yıl içerisinde müracaatı halinde tabancanın iade edileceği tarihteki güncel satış bedelinin tamamını daha tek seferde ödedikleri takdirde tabancası geri verilir, ancak tabancanın verilmesine ilişkin alınan onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tabancasını almaz ya da alamaz ise tabanca verilmez.

(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfında olmayıp Genel Müdür olarak atananların memuriyetten çıkarılma hali dışında herhangi bir nedenle Teşkilattan ayrılması ve beş yıl içerisinde müracaat ederek satışı yapılan tabancasını almak istemesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen hizmet yılına karşılık gelen tabanca bedelini ödediği takdirde tabancası geri verilir.

(6) Meslekten çıkarıldığı veya memuriyetten çıkarıldığı için tabancası geri alınan personel, yeniden Emniyet Hizmetleri Sınıfında fiilen göreve başlamadığı takdirde tabancası tarafına geri verilmez.

(7) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen şartlara haiz olup vefat eden personelin, vefatından önce tabancanın iadesine ilişkin müracaatı var ise belirtilen sürelere bağlı kalmak kaydıyla mirasçılarından birinin talebi ve diğerlerinin de noterden tasdikli veya müracaat ettikleri ruhsat birimince düzenlenen muvafakatleri mevcutsa talepte bulunanın ödemesi gereken tabanca bedelini de ödemesi halinde, vefat edenin tabancası ve teslim alınan fişekleri bu kişiye verilir.

(8) Tabancanın iadesi veya devrine ilişkin işlemlerde talep edenin mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani halinin bulunmaması gerekir.

Ruhsatlandırılan tabanca

MADDE 15- (1) Teşkilattan herhangi bir nedenle ayrılan veya hizmet sınıfı değiştirilen personelden Emniyet Hizmetleri Sınıfında tekrar göreve dönenlere, atama tarihinden önce eski tabancasını uhdesinden çıkarmış olması durumunda yeniden tabanca satışı yapılır. Eski tabancasını uhdesinden çıkarmayan personelin tabancaları Komisyonca belirlenen tabancalardan olması ve ruhsat birimince tabanca ruhsatlarının iptal edilerek kuvve kayıtlarına alınması kaydıyla zati demirbaş tabanca olarak kullanılabilir. Personel tabancasının ruhsatını iptal ettirmediği takdirde ise tarafına tahsis edilecek zimmetli geçici demirbaş tabanca ile görev yapar.

Teslim alınan tabancanın muhafaza edilmesi ve iadesi

MADDE 16- (1) Görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma ve benzeri hallerde personelin tabancası birimince geçici olarak alınıp muhafaza edilir, ancak bu haller meslekten veya memuriyetten çıkarılması gerektirdiğinde tabanca geri verilmez.

(2) Psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu değerlendirilen personelin zati demirbaş tabancasının muhafaza altına alınıp alınmayacağına dair işlemler, 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında yürütülür.

(3) Psikiyatrik rahatsızlığı nedeni ile Emniyet Hizmetleri Sınıfından çıkarılan veya emekliye sevk edilen personelin tabancası geri verilmez.

(4) Psikiyatrik rahatsızlığının tespiti ile ilgili işlemler devam ederken kendi isteğiyle Teşkilattan ilişiği kesilenlerin, zati demirbaş tabancası birimince geçici olarak muhafaza altına alınır. Mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani halinin bulunmadığının kişi tarafından ispatlanması halinde silahı kuvve kaydından çıkarılarak kendisine verilir ve zati malı olur. Mevzuata göre silah bulundurmaya veya taşımaya mani halinin bulunduğu anlaşılanların silahı ise verilmez.

(5) Görevden uzaklaştırılan personelden, genel güvenlik politikası açısından önem arz eden adli, idari, siyasi ve istihbari birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların tabancası, gerek görülmesi halinde 657 sayılı Kanunun 138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerinin uygun görüşü üzerine geri alınmayabilir veya alınmış ise iade edilebilir. Psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında silahları geçici olarak muhafaza altına alınanlarla ilgili bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(6) Geçici olarak Teşkilattan ilişiği kesilen personelin tabancası ilişik kesen birimce teslim alınarak muhafaza edilir.

Teslim alınan tabancanın bedelinin ilgiliye ödenmesi

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teslim alınan tabanca ve satışı yapılan fişeklerin bedelinin ilgiliye ödenmesi Genel Müdürün onayı ile olur.

(2) Tabancanın geri alınması halinde ödeme, ödemenin yapılacağı tarihteki Komisyonca belirlenen güncel satış fiyatı üzerinden yapılır. Borç ödemesi devam ederken tabancanın geri alınması halinde ise satış fiyatı üzerinden bakiye kalmış olan borç miktarı, tabancanın güncel satış fiyatı üzerinden hesaplanarak düşüldükten sonra geriye kalan bedel ilgiliye tek seferde ödenir.

(3) Herhangi bir nedenle teslim alınan ve ilgilisine bedeli ödenen tabancanın iadesi yapılmaz.

Aile bireylerinden birinin vefatı halinde tabanca değişimi

MADDE 18- (1) Personele ait tabanca ile aile bireylerinden birinin kendi hayatına son vermesi ve tabancanın değiştirilmesi talebi durumunda, öncelikle aynı marka ve model, yok ise Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tabanca ile personelin tabancası değiştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Eğitim Amacıyla Fişek Temini ve Görevde Sarf Edilen Fişeklere İlişkin

Usul ve Esaslar

Özel eğitim amacıyla fişek temini

MADDE 19- (1) Personel, özel eğitim amacıyla fişek talep ettiği takdirde, Genel Müdürlükçe belirlenecek miktarda ve verilecek belgeye istinaden ücreti mukabilinde fişek satın alabilir.

Görevde sarf edilen fişekler

MADDE 20- (1) Tabanca ile birlikte satışı yapılan fişeklerin görev gereği sarf edilmesi halinde, sarf edilen miktar kadar fişek bedelsiz olarak yeniden verilir. Bu şekilde yeniden verilen fişeklerin kuvve kayıtlarından düşümü ilgili mevzuata göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22- (1) 17/3/1989 tarihli ve 20111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlarla ilgili işlemler 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

