Haftanın kazandıran yatırım aracı: Borsa

Yatırım araçlarında kazandıranlarda altın ile Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi yer değiştirdi.

25 Ekim 2025 09:19
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,18 kazandırdı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

DDÖVİZ

Dolar/TL, yüzde 0,04 değerlendi. Euro/TL yüzde 0,32 düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıkarken, EUro yüzde 0,32 düşerek 48,8479 liraya indi.

ALTIN

Altının gram fiyatı yüzde 3,82 değer kaybetti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,82 azalışla 5 bin 540 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 37 bin 368 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 9 bin 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,81 azalarak 9 bin 280 liraya düştü.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1, emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,9 ile "hisse senedi" fonları oldu.


