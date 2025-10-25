Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş : 25 Ekim 2025 11:35
Olay, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Binada büyük bir korku oluştu"

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, 'Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi' dedi.


