İstanbul'da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada bugün yapılacak olan İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacağı açıklanan yollar gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatılırken, sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 07:20, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 07:23
Yazdır
İstanbul'da maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar, "- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır." denildi.

Alternatif yollar ise, "Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir. Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir. Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir. Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir. Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir. Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir. Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek." şeklinde açıklandı.

Saat 06.00'da kapanacak yollar ise, "Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar, Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar," olarak kaydedildi.

Alternatif yollar ise, "Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Haavalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu" şeklinde belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber