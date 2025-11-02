MEB'de Yönetici Görevlendirme Sistemi Değişiyor

Yönetmelik taslağına göre;



1- Mevcut yöneticiler dahil tüm yöneticiler yönetici yetiştirme programına göre görevlendirilecekler.

2- Mevcut yönetmelikte de "Eğitim Yönetimi Sertifika Programı" vardı fakat hiç uygulanamadı. Bu kez kanuni bir alt yapı söz konusu olduğundan uygulamaya geçecek gibi.

3- Mevut tüm yöneticilerden 4-8 yılını dolduranlar sertifika programına alınacak.

4- İlk defa yönetici olacaklar için yazılı sınav var. İldeki boş kontenjanın 1,5 katı kadar aday sınav puanı üstünlüğüne göre sertifika programına alınacak.

5- İlk defa yönetici olacaklar için atamalar sertifika programı sonunda yapılacak sınavın puan üstünlüğüne göre yapılacak. Atamalarda sınav puanının etkisinin olmaması sorunlu duruyor.

6- Sertifikalar 4 yıl geçerli olacak. Bu nokta biraz sorunlu duruyor. a) Mevcut yöneticilerin 4 yılda bir sertifika programına alınmaları mantıksız gibi duruyor.

b) Sertifikalar 4 yıl geçerli fakat puanını az bulanlar için örneğin bir yıl sonra yeniden programa katılabilmeleri yönünde bir hüküm yok.

c) Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans, doktora yapanların bu program noktasında pozitif ayrımlarının olmaması da yeniden düşünülmesi gereken bir nokta.



7- Yeniden yöneticilik başvurusu yapacak olanların (4-8 yılını dolduran mevcut yöneticiler) yeni görev yerleri ise sertifika programı puanı ile EK Değerlendirme Formu puanının aritmetik ortalamasına göre yeni görev yerleri belirlenecek.

8- Eğitim Yönetimi Sertifika Programı uygulamaya konuluncaya kadar sertifikasız uygulama yapılmasına ilişkin geçici madde geçerli olacak.

9- Yöneticilikten ayrılanların yeniden atanmaları da sertifika puanı ile ek değerlendirme formuna göre yapılacak. Sertifika programına boş kadronun 1,5 katı aday alınacak.

10- Yöneticilikten ayrılma maddesi mevcut yönetmelikteki gibi devam ediyor ve bu madde de sorunlu duruyor.



Mevcut yönetmeliğe göre yöneticilikten ayrılanlar öncelikle yönetici olmadan önceki okullarına, burada boşluk yoksa önceki ilçesindeki boş bir kadroya, orada da boşluk yoksa ildeki boş bir kadroya öğretmen olarak atanmaktadırlar. Bu uygulamanın gerekçesi: geçmişte güzel boş bir kadro bulan yönetici yöneticilikten ayrılıp o boş kadroya geçebilmesi noktasındaki suistimallerdi.



Evet bu yönde suistimallere çokça rastlandı hatta adamını bulan güzel kadrolara atandı tartışmaları yaşandı. Fakat bunun engellemenin yolu yeni uygulama olmamalı. Çünkü öğretmen çok uzak bir ilçeye yönetici olmuş. Yöneticiliğe başladıktan sonra ev, çocukların okulu, eşin görev yeri gibi bir çok değişiklik yapmış ve nihayetinde yöneticiliği bir gerekçe ile bırakmak istiyorsa eski görev yerine göndermek gibi bir cezalandırma akılcı bir uygulama gibi durmamaktadır.



Bunun için başka yollar seçilebilir.



a) Yöneticiliğinin ilk yılında ayrılıyorsa kural uygulaması olabilir.

b) Yöneticilikten ayrılmalar istediği zaman değil de eğitim öğretim süreci de göz önüne alınarak Kasım- Nisan ara tatilleri, yarıyıl tatili ve yaz dönemi ile sınırlandırılabilir. Böylece okullar eğitim öğretim devam ederken yöneticisiz kalmamış olur. Bu dönemlerde il genelinde boş kadrolar ilan edilir, istifa edeceklerin bu boş kadrolara başvurusu alınarak öğretmenlik hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılabilir. Mevcut uygulamadan farklı yöntemlerin belirlenmesi pekala mümkün olup mevcut uygulamanın yarattığı sorunlar mutlaka göz önün alınmalıdır.



Yönetici yetiştirme programları kapsamında ilk uygulamayı 1998 yılında çıkarılan yönetmelikte görmüştük. 2004 yılında bu uygulamadan vazgeçilmişti. 1998'deki uygulamanın o döneme göre akılcı, bir çok detayı düşünülmüş, uygulanabilir ve verimli olduğunu, objektif bir yaklaşım içerdiğini söyleyebiliriz.



Yönetmelik taslağı genel anlamda bu içeriklere sahip olup taslak aşamasında olduğu için tabii ki değişiklikler olacaktır. Bir gerçeklik var ki MEB'in çalışmayı bir an önce tamamlayıp uygulamaya geçmesi zorunluluktur.



Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

