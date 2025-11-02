Öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre, öğretim üyeliğine atamada ek koşullara düzenleme geliyor!
Bilindiği üzere, 30 Ekim 2025 tarihli ve 33062 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de
"2026
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" yayımlanmıştır.
Söz konusu program kapsamında, "Üniversitelerin nitelik yönünden gelişimlerinin
izlenmesi ve yönlendirilmeleri sağlanacaktır." başlığı altında yer alan
tedbirleri incelediğimizde, "Üniversitelerin atama ve yükseltme kriterlerinin
alt sınırı merkezi olarak belirlenecektir." İfadesinin yer aldığını
görmekteyiz.
Bu doğrultuda, üniversitelerin akademik personelinin atama ve yükselme kriterlerinin
alt sınırının merkezi olarak belirlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacağı
planda belirtilmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan
düzenlemeler doğrultusunda, her üniversite senatosu tarafından belirlenen ve
YÖK tarafından onaylanan atama ölçütleri arasındaki farklılıkları gidermek ve
temel düzeyde kriterleri uyumlaştırmak anlamında son derece isabetli bir hedefin
belirlendiğini ifade etmek isteriz.
Özellikle, benzer yıllarda kurulan üniversiteler arasında öğretim üyesi atama
ve yükselme şartlarının birbirinden seviye olarak çok farklı olması; atama ölçütleri
yönüyle bir tarafı kolay bir tarafı ise zor olarak göstermektedir.
Bundan dolayı, üniversiteler nezdinde öğretim üyeliğine atama ölçütlerinin alt sınırlarının YÖK tarafından belirlenerek bir düzenlemeye bağlanacak olması, yükseköğretimde genel bir iyileşmeye de vesile olacaktır!