THY, Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Gazeteci Reha Muhtar'ın İstanbul Havalimanı'nda telefonla konuşarak X-ray cihazından geçmeye çalışması ve kendisini uyaran personelle tartışması üzerine Türk Hava Yolları (THY) sert bir karar aldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik kurallarını ihlal etmeye çalışıp personele uygunsuz davranan Reha Muhtar'ın THY uçuşlarında kara listeye alındığını duyurdu.

Haber Giriş : 02 Kasım 2025 13:20, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 13:21
THY, Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Türk Hava Yolları, uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı personeliyle tartışan Gazeteci Reha Muhtar'ın THY uçuşlarından men edilerek kara listeye alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre telefonla konuşurken x-ray cihazından geçmeye çalışan Reha Muhtar, havalimanı personeli tarafından uyarıldıktan sonra, "Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi nereden öğrendiniz" şeklinde tepki gösterdi.

"Uçuş güvenliği ve insana saygı her zaman önceliktir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

