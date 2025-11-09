Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda CHP ilçe yönetiminde ve belediye meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve Ş.O., mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.