Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de karşıyız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 11:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 12:11
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen törende konuştu.

"86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz"

Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar ülkemizin gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız TDK 4 köklü müessese ile çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Hem kültürümüz hem de dil ve tarihimiz açısından çok kıymetli işler yapıyor. Geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları çok anlamlı buluyorum. Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan olunmasını önemli görüyorum.

Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal zorluklarla mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin dönüşümünde de büyük yenilikler başarmıştır. Milli günlerimizde çeşitli tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de karşıyız. 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. En mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi ve hakaret etmemesidir.

"Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına çıkanlar elleri boş döndüler"

Bu milletin en büyük gücü birliği beraberliği, kardeşliği ve ortak gelecek tasavvurudur. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara 1 asır evvel set çekmiştir: Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek başarılarına yenilerini eklemektir. Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar onun hakikatine sahip çıkabilir. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarına çıkanlar elleri boş döndüler, hedeflerine ulaşamıyorlar. Biz FETÖ'cüler gibi bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Atatürk'ü saygıyla anarken onun hatırasını yaşatmaya da özen gösteriyoruz.

"Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik"

Dün yapılan törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. Şimdi 783 bin kilometrekarede Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayii alanında yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'nin altına çektik. Tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanından övgüyle söz ediyor. Birçok ülke Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki hamlelerini kabullenmeye başladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ile rekabet edebilir hale getirdik"

Milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. En büyük başarıları ve zaferleri tattırdık. Gazi Mustafa Kemal'in en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. Şuurlu, inançlı, ahlaklı, çalışkan milyonlarca genç yetiştirdik. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz.

