Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru İsmail T., karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altındayken kayboldu.

TEDAVİ GÖRÜRKEN HASTANEDEN AYRILDI

Karaciğer yetmezliği tanısıyla 5 Kasım'da Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan İsmail T., doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrıldı. Polis memurundan o günden bu yana haber alınamıyor.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

İsmail T.'ye ulaşamayan yakınları, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

NEHİR VE GÖLETLERDE ARAMA

Polis memurunu bulmak için Çevik Kuvvet, Özel Harekat, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri hastane çevresinde, Dicle Nehri ve çevresindeki göletlerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bölgedeki incelemelerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.