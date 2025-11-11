Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek

Yönetmelik, özel sağlık kuruluşlarının açılması ve belirli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli lisansların nasıl belirleneceğini, hangi ilke ve usullerle verileceğini ve lisans sahiplerinin hak-yükümlülüklerini düzenliyor. Sağlık Bakanlığı her yıl bir planlama ilan metni yayımlayacak; burada yeni özel sağlık kuruluşu açılacak yerler, yatak/ünite/tıbbi cihaz/uzmanlık kadroları gibi kontenjanlar ve değerlendirme kriterleri duyurulacak. Bu lisanslar, oluşturulacak komisyon gözetiminde açık artırma ile tahsis edilecek.

Lisans sistemi ne getiriyor?

Planlama ve kontenjan: Bakanlık, ülke ihtiyacına göre lisanslanacak hizmet ve kuruluşları yıllık planla ilan edecek.

Açık artırma ile tahsis: Şeffaflık, rekabet, eşit muamele ve kamuoyu denetimi ilkeleri esas alınarak komisyon önünde açık artırma yapılacak.

Tahmini bedel ve teminat: İhale öncesi "tahmini bedel" açıklanacak; başvuranlardan %10-%30 aralığında teminat alınacak.

Fiyatı etkileyen çarpanlar: Gerek görüldüğünde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) veya kurum endeksi lisans bedelini belirlemede çarpan olarak kullanılabilecek.

Sıkı yeterlik: Bazı suçlardan mahkümiyeti olanlar, kamu görevinden ihraç edilenler ve mali açıdan zor durumdaki kişi/şirketler katılamayacak. Sahte belge veya fesat girişimi teminatın iradı ve suç duyurusunu doğuracak.

Lisans -ruhsat: Lisans, tek başına işletme hakkı değil; kuruluşların ayrıca ilgili mevzuata göre ruhsat/faaliyet izni alması zorunlu.

Devir ve birleşme yok: Lisanslar devredilemez, birleştirilemez. Süreler, ilgili özel sağlık mevzuatındaki geçerlilik süreleriyle uyumlu olacak.

Teşvik amaçlı lisans: İhtiyaç duyulan bölge/alanlarda başlangıç bedeli Bakanlıkça serbestçe belirlenen teşvik lisansı verilebilecek.

Yürürlük: Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi; uygulamayı Sağlık Bakanı yürütecek.

Planlama ilanı: Her yıl duyuru, kriterler ve kontenjanlar

Bakanlık, lisans verilecek alanları "planlama ilan metni" ile yılda bir kez açıklayacak. Değerlendirme kriterleri hem ilanda hem de artırma dokümanlarında yer alacak. Böylece hangi il/ilçede kaç yatak, hangi ünite ve cihazlar için lisans verileceği önceden görülebilecek.

Açık artırma nasıl yapılacak?

Artırma Komisyonu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya yardımcısının başkanlığında ilgili genel müdürlük ve birimlerden yedi asıl üyeyle kurulacak. Başvuru yeterlikleri ilk oturumda denetlenecek; eksikler sınırlı süre içinde tamamlatılabilecek. Artırma; tur sayısı, tur süresi ve asgari artırım tutarı önceden belirlenerek yürütülecek.

Gerektiğinde kapalı teklif + açık artırma kombinasyonu, belirli turlarda elenme veya SEGE/kurum endeksi çarpanı gibi yöntemlerle nihai lisans bedeli belirlenecek. Eşit teklifte izlenecek yöntemler (ör. kura) dokümanda yazılı olacak.

Kimler başvuramaz? Yeterlik ve yasaklar

1219 sayılı Kanun'un belirli suçlarından hükümlüler, kamu görevinden ihraçlı kişiler (ve bu kişilerin ortak olduğu şirketler), iflas/konkordato gibi mali sorunları olanlar başvuramayacak. Sahte teminat/evrak ve artırmaya fesat girişimleri suç duyurusu ve teminatın gelir kaydı ile sonuçlanacak.

Teminat, bedel ve ödeme takvimi

Başvuranlardan tahmini bedelin en az %10'u, en çok %30'u oranında teminat alınacak. Lisansı kazanan alıcı, kararın bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde lisans bedelini ödeyecek; ödememesi halinde işlem iptal edilip teminat irat kaydedilecek ve sıra bir sonraki başvuru sahibine geçebilecek. Nakit teminat, talep edilirse lisans bedelinden mahsup edilebilecek. Zorlayıcı hallerde (ağır hastalık, tutukluluk, afet vb.) en fazla 10 güne kadar ek süre verilebilecek.

Lisansın geçerliliği, iptal ve yaptırımlar

Lisans süreleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğindeki geçerlilik süreleriyle uyumlu olacak. Belirlenen sürede ruhsat/faaliyet izni alamayanların veya izinleri askıya alınıp süresinde faaliyete dönemeyenlerin lisansı iptal edilecek.

Teşvik lisansı: İhtiyaca göre esnek başlangıç bedeli

Genel Müdürlük, sağlık hizmetlerine erişimin güç olduğu bölgeler veya stratejik görülen alanlar için teşvik amaçlı lisans verebilecek. Bu lisanslarda başlangıç bedeli serbestçe belirlenecek; ancak tüm yeterlik kriterlerine uyum zorunlu olmaya devam edecek.

Ne değişecek?

Kaynakların rasyonel dağılımı: Yatak, cihaz ve uzmanlık kadroları ihtiyaca göre planlanacak.

Şeffaf ve rekabetçi tahsis: Lisanslar açık artırma ile belirlenecek; öngörülebilir kriterler yatırımı teşvik edecek.

Bölgesel denge: SEGE çarpanı ve teşvik lisansları, az gelişmiş bölgelere yatırım çekmeyi hedefleyecek.

Hızlı denetim ve yaptırım: Usulsüzlük, fesat ve ödeme gecikmelerine net yaptırımlar öngörülüyor.

Hasta güvenliği ve standart: Lisans tek başına yetmez; işletmeye geçişte ruhsat/izin şartı kalite ve güvence sağlayacak.

Takvim ve yürütme

Artırmalar en az 10 iş günü önceden Bakanlık sitesi üzerinden ilan edilecek; gerektiğinde Kamu İhale Bülteni ve basın/online mecralarda da duyurulacak. Yönetmelik yayımıyla yürürlükte ve uygulamadan Sağlık Bakanı sorumlu.

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek lisansları, bu lisansların verilmesine ilişkin temel hükümleri ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık artırma: Artırma kapsamında başvuru sahipleri arasında gerçekleştirilen fiyat yarışını,

b) Alıcı: Bu Yönetmelik kapsamında lisans almaya hak kazanan başvuru sahibini,

c) Artırma: Bu Yönetmelikte yazılı şartlarda, lisansların alıcıya verildiğini gösteren ve Genel Müdürün onayını müteakip lisansın verilmesiyle tamamlanan işlemleri,

ç) Artırma dokümanı: Başvuru sahiplerine talimatları da içeren idari şartnameler ile varsa sözleşme tasarısı, lisansa ilişkin teknik koşulları düzenleyen teknik şartnameler ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Başvuru sahibi: Artırmaya teklif veren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini,

f) Gelişmişlik endeksi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan illere ve ilçelere ait gelişmişlik düzeyini (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları) gösteren katsayıyı,

g) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

h) Kurum endeksi: Kurumun hizmet çıktılarından (yatak sayısı, yatak doluluk oranı, hekim sayısı, muayene sayısı, acil muayene sayısı, ameliyat sayıları, yatan hasta sayısı, kırmızı alan acil başvuru sayısı ve Bakanlıkça belirlenen diğer hizmetler) elde edilen endeksin hekim sayısına bölünerek hesaplanan değeri,

ı) Lisans: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında yatak, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz, uzmanlık dalları ve kadro ile hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren ilgili mevzuatında tanımlanan planlama uygunluk belgesini,

i) Lisans bedeli: Açık artırmayla belirlenen bedeli,

j) Özel sağlık kuruluşu: Planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarını,

k) Planlama: Bakanlıkça lisans verilecek sağlık hizmeti veya sağlık kuruluşu için yapılan planlamayı,

l) Planlama ilan metni: Planlama kapsamında yeni özel sağlık kuruluşu açılacak yerler ile özel sağlık kuruluşları için yatak kapasitesi, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz, uzmanlık dalları ve kadro verilmesine dair metni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Belirlenmesi ve İlanı

Lisansların belirlenmesi

MADDE 5- (1) Bakanlık, sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya özel sağlık kuruluşu açmaya dair lisansları planlama kapsamında belirler.

Planlama ilan metni

MADDE 6- (1) Bakanlıkça belirlenen planlamalar, planlama ilan metni ile her yıl ilan edilir.

(2) Lisansa esas değerlendirme kriterleri planlama ilan metninde ve artırma dokümanlarında belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel İlkeler ile Tahmini Bedel

Temel ilkeler

MADDE 7- (1) Genel Müdürlük, yapılacak artırmalarda; sağlık hizmetleri ile ilgili genel esasları gözetmek, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla sorumludur.

Tahmini bedelin belirlenmesi

MADDE 8- (1) Artırmalarda, Genel Müdürlük tarafından lisansa konu olan ve artırmanın yapılacağı işin niteliği ile piyasa koşulları gibi kriterlere dayalı olarak tahmini bedel belirlenir. Tahmini bedele artırma dokümanı ve ilanında yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Artırmaya Katılamayacak Olanlar ile Yasak Fiil ve Davranışlar

Artırmaya katılamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmiş gerçek kişiler olmaması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur.

(2) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya benzer bir durumda olanlar ile iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar artırmaya katılamaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine rağmen artırmaya katılanların teminatları genel bütçeye gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 10- (1) Artırmalarda, sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, artırma işlemlerine fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve teminatları genel bütçeye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Yeterlik Koşulları

Başvuru ve yeterlik koşulları

MADDE 11- (1) Artırmalara, 30/1/2025 tarihli ve 32798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 19/4/2025 tarihli ve 32875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel sağlık kuruluşu türlerinin tabi olduğu mevzuatta sayılan kriterleri taşıyan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri başvurabilir.

(2) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin lisans sahibi olabilmek için artırma dokümanı ve ilanında belirtilen şartları sağlamaları zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Artırmaya İlişkin Esaslar

Artırmanın ilanı

MADDE 12- (1) Artırmalar, artırma tarihinden en az on iş günü önce Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

(2) Artırma, Kamu İhale Bülteni, gazete veya internet haber sitelerinde birinci fıkrada öngörülen süreye uymak suretiyle ve eş zamanlı olarak ayrıca ilan edilebilir.

Artırma komisyonu

MADDE 13- (1) Artırma başvuruları, artırma komisyonu tarafından değerlendirilir.

(2) Genel Müdür, en geç ilanı izleyen üç gün içinde artırma komisyonunu oluşturur.

(3) Artırma komisyonu Genel Müdür veya görevlendireceği en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir yetkili başkanlığında;

a) Genel Müdürlükten en az biri daire başkanı düzeyinde olmak üzere üç üye,

b) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde bir üye,

c) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde bir üye,

ç) Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde bir üye,

olmak üzere yedi asıl ve aynı niteliklere sahip yedi yedek üyeden oluşur. Üyeler, konusunda uzman olanlar arasından ilgili hizmet birim amirince belirlenir.

(4) Artırma komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev ünvanları belirtilerek imzalanır.

(6) Artırma komisyonu, başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

Açık artırmanın yapılacağı yer, tarih ve saat

MADDE 14- (1) Açık artırma; artırma ilanında belirtilen yer, tarih ve saatte yapılır.

(2) Açık artırma saatine kadar artırma dokümanı ve ilanında belirtilen şekilde başvuruların sunulması zorunludur. Açık artırma saatinden sonra başvuru kabul edilmez.

Artırma dokümanının içeriği ve işlem dosyası

MADDE 15- (1) Genel Müdürlük tarafından artırma doküman bedeli belirlenebilir. Bu bedel, hiçbir durumda dokümanın basım maliyetini aşamaz.

(2) Artırma dokümanında, idari şartname ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Bu dokümanda, artırmanın usulü ile artırma konusu lisansın niteliği ve diğer hususlara yönelik bilgilere de yer verilir. Artırma dokümanında, artırma ilanına aykırı düzenlemelere yer verilemez.

(3) Artırma dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak zorunlu sebeplerle dokümanın tamamı veya bir kısmı, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. Ancak dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve uyuşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

(4) Genel Müdürlük, artırma yapılacak her iş için işlem dosyası düzenler. Bu dosyada artırma sürecinin bulunduğu aşamaya göre ilgili belgeler yer alır.

Artırma dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 16- (1) Artırma ilanı yapıldıktan sonra artırma dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, artırma dokümanının bir parçası olarak doküman dosyasında yer alır ve artırma tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde dokümanı indirenlerin veya satın alanların tamamına gönderilir.

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, açık artırma tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan başvuru sahiplerine tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken artırma dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yedi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar artırma dokümanı alan bütün başvuru sahiplerine son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan başvuru sahibi belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

(4) Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise açık artırma tarihinden üç gün öncesine kadar düzeltme ilanı yapılması da zorunludur.

Açık artırma saatinden önce artırmanın iptal edilmesi

MADDE 17- (1) Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde artırmanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde artırma, açık artırma saatinden önce iptal edilebilir.

(2) Açık artırma saatinden önce artırmanın iptal edilmesi durumunda, ilanın yayımlandığı mecrada artırmanın iptal edildiği hususu ile gerekçesi ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış olanlara artırmanın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

Artırmanın gerçekleştirilmesi

MADDE 18- (1) Artırma komisyonu açık artırmanın ilk oturumunda, başvuru sahiplerinin belgelerinin tam ve eksiksiz olup olmadığını inceler.

(2) Başvuru sahiplerinin sundukları belgelerde kendilerinden kaynaklanmayan bilgi eksikliğinin bulunması halinde, bu eksikliğin beş iş günü içinde tamamlanması istenir. Aksi halde, başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Başvuru sahiplerinin teklif fiyatı ve teminatlarındaki eksiklikler tamamlatılamaz veya düzeltilemez. Artırma komisyonu, tereddüt duyulan hususlarla ilgili başvuru sahiplerinden açıklama isteyebilir.

(3) Başvuru ve yeterlik koşullarının değerlendirilmesinden sonra, artırma komisyonu tarafından açık artırmaya geçilerek, başvuru ve yeterlik koşullarını sağlayan başvuru sahipleri, açık artırmaya davet edilir.

Açık artırma

MADDE 19- (1) Artırma komisyonu tarafından başvuru ve yeterlik koşullarını sağladığı tespit edilen ve açık artırmaya davet edilen başvuru sahipleri, açık artırmanın yapılacağı yer, tarih ve saatte hazır bulunur.

(2) Açık artırma düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra açık artırmaya başlanır.

(3) Açık artırmayı, artırma komisyonu yürütür.

(4) Açık artırmada uyulacak kurallara artırma dokümanında yer verilir.

Açık artırma yöntemlerinin belirlenmesi

MADDE 20- (1) Açık artırma konusu lisansın niteliği ve dokümanda öngörülen diğer koşullar dikkate alınarak, açık artırmanın artırma dokümanı ve ilanda yer alan artırma tur sayısı kadar yapılması esastır.

(2) Her bir artırma turunun süresi, tur sayısı ve asgari artırım tutarı gibi gerekli hususlar dokümanda belirtilir. Turların birinde yeni teklif vermeyenler, Genel Müdürlükçe artırma dokümanında ve ilanında aksi öngörülmediği sürece sonraki turlarda teklif veremez.

(3) Açık artırma; Genel Müdürlükçe ve artırma ilanında öngörülmek koşuluyla aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Genel Müdürlüğün belirlediği uygun bedel üzerinden, yine Genel Müdürlüğün belirlediği asgari artırım tutarına ve/veya başvuru sahiplerince belirlenecek tutara bağlı artırım suretiyle.

b) Açık artırmanın her bir turuna geçerli teklif verenlerin tamamının katılması ya da dokümanda yapılan düzenlemeye göre her turda belirli sayıda başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle.

c) Başvuru sahiplerinin kendi belirleyecekleri bedelle kapalı teklif ile başvurmaları ve ilk açık artırma turunda en yüksek kapalı teklif tutarının altında olmamak üzere artırma yapmak suretiyle.

(4) Genel Müdürlüğün belirlediği tahmini bedel üzerinden, yine Genel Müdürlüğün belirlediği asgari artırım tutarına ve/veya başvuru sahiplerince belirlenecek tutara bağlı artırım suretiyle gerçekleştirilen artırımlarda, Genel Müdürlüğün belirlediği tahmini bedelin altında teklif verilemez.

(5) Başvuru sahiplerinin kendi belirleyecekleri bedelle kapalı teklif ile başvurmaları ve ilk artırma turunda en yüksek kapalı teklif tutarının altında olmamak üzere artırma yapmak suretiyle gerçekleştirilen artırmalarda, bu yöntemin lisansın niteliğine uygun olmaması veya daha yüksek teklif alınabileceğinin değerlendirilmesi halinde, kapalı teklif ile ilk başvuru tutarı alınmadan Genel Müdürlükçe belirlenen ya da belirlenmeyen bedel üzerinden bir açık artırma da yapılabilir.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında öngörülen artırma yöntemleri dışında, işin niteliğinin gerektirdiği durumlarda, artırma dokümanı ve ilanında yer verilmesi kaydıyla Genel Müdürlükçe o artırmaya yönelik olarak farklı artırma yöntemleri belirlenebilir.

(7) En uygun başvuru sahibinin teklif fiyatı dışında diğer unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği açık artırmalarda, yapılacak değerlendirmeye esas hesaplama yöntemine dokümanda yer verilir. Bu yöntem, teklif bedeli ve fiyat dışı unsurlara nispi ağırlıklar ya da parasal tutarlar vererek en uygun teklif sahibini belirler.

(8) Açık artırma sonucu alıcılar tarafından ödenecek nihai bedelin belirlenmesi için gelişmişlik endeksi veya kurum endeksi çarpan olarak kullanılabilir. Bu durumda nihai bedelin belirlenmesine ilişkin hesaplama yöntemleri ve varsa ilgili diğer hususlar, artırma dokümanı ve ilanında düzenlenir.

(9) Teklif fiyatlarının eşit olması halinde en uygun teklif sahibinin belirlenmesinde esas alınacak kriterler veya kura yöntemi dokümanda düzenlenir.

Artırmanın karara bağlanması

MADDE 21- (1) Artırma komisyonu tarafından, artırma sonucunda lisans almaya hak kazanan başvuru sahipleri belirlenir.

(2) Artırma komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, Genel Müdürün onayına sunar. Kararlarda başvuru sahiplerinin adları veya ticaret ünvanları, teklif edilen bedeller, artırmanın tarihi ve hangi başvuru sahibi üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, artırma yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(3) Genel Müdür, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde artırma kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) Artırma, artırma kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Artırmanın iptali

MADDE 22- (1) Genel Müdür, gerekçesini belirtmek suretiyle her aşamada artırmayı iptal edebilir.

(2) Başvuru sahibi;

a) Açık artırmanın iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hiçbir hak talebinde bulunamaz.

b) Artırmanın tamamlanması ve lisansın imzalanmasından sonra artırmanın iptalini isteyemez.

(3) Alıcı, artırma kararının bildirimini izleyen on iş günü içinde lisans bedelini ödemek zorundadır. Bu süre içinde bedelin ödenmemesi halinde lisans verme işlemi iptal edilerek teminatı genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Genel Müdürlük, artırma kararının bildirilmesini izleyen on iş günü içinde lisans bedelinin ödenmemesi nedeniyle lisans hakkını kazanamayan başvuru sahibi yerine gerektiğinde varsa artırmadan son çekilen başvuru sahibine yazılı tebligat yaparak verdiği teklif üzerinden lisansı alabileceğini bildirebilir.

(5) Bildirimin tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul edilmesi halinde, lisans imzalattırılmak suretiyle lisans hakkı, artırmadan son çekilene verilebilir.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki bildirimler, alıcının ikametgah veya iş yeri olarak beyanda bulunduğu tebligat adresine ve bildirilmiş ise elektronik posta adresine de gönderilir.

Lisans verilmesi ve mali yükümlülükler

MADDE 23- (1) Artırma sonucunda alıcıya Genel Müdürlük tarafından düzenlenen lisans verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında doğacak vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler alıcı tarafından ödenir.

Teminatlar ve teminatların iadesi

MADDE 24- (1) Başvuru sahiplerinden, Genel Müdürlükçe belirlenen tahmini bedelin yüzde onundan az olmamak üzere en fazla yüzde otuzu oranında, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler arasından bir veya birkaçı üzerinden teminat alınır.

(2) Yatırılan teminat, adlarına teminat belgesi düzenlenen kişiler için hüküm ifade eder.

(3) Lisans almaya hak kazanamayanların teminatları, artırma sonunda iade edilir.

(4) Nakit olarak yatırılan teminat bedeli, alıcının talebi üzerine lisans bedelinden mahsup edilebilir.

Ek süreye ilişkin sebepler

MADDE 25- (1) 22 nci maddede belirtilen bedel yatırma süresi içinde olmak kaydıyla aşağıdaki durumlarda alıcıya on güne kadar bedel yatırma ek süresi verilebilir. Alıcıların, işlemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekaletname vermelerine engel olacak derecede;

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla tevsik edilen kaza ve ağır hastalık halinin bulunması.

b) Gözaltı veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi.

c) Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerin mevcut olması ve gerektiğinde bunların tevsiki.

(2) Ek süre taleplerinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç iş günü içinde yapılması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Lisansın Geçerlilik Süresi, Devri, Birleştirilmesi ve İptali

Lisansın geçerlilik süresi

MADDE 26- (1) Lisansın geçerlilik süresinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel sağlık kuruluşu türlerinin tabi olduğu mevzuatta sayılan geçerlilik süreleri esas alınır. Lisans üzerinde bu süreler belirtilir.

(2) Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır.

Lisansın devri ve birleştirilmesi

MADDE 27- (1) Lisans devredilemez ve birleştirilemez.

Lisansın iptali

MADDE 28- (1) Lisansın iptalinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel sağlık kuruluşu türlerinin tabi olduğu mevzuatta sayılan iptale ilişkin hususlar esas alınır.

(2) Bakanlıkça belirlenen sürede ruhsat veya faaliyet izni alamayan gerçek veya tüzel kişilerin lisansları iptal edilir.

(3) Lisans sahibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, faaliyette bulunduğu sağlık hizmeti alanıyla ilgili mevzuata göre ruhsat veya faaliyet izninin askıya alındığı ve süresi içinde tekrar faaliyetine başlayamadığı durumlarda ya da ruhsatının iptal edildiği durumlarda lisansı iptal edilir.

Teşvik amaçlı lisans

MADDE 29- (1) Genel Müdürlük bazı bölgelerde veya bazı sağlık alanlarında gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine teşvik amaçlı lisans verebilir. Bu kapsamda belirlenen lisanslar için Genel Müdürlük açık artırma lisans başlangıç bedelini serbestçe belirleyebilir.

(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Genel Müdürlükçe belirlenen her lisans türüne ilişkin yeterlik kriterlerine uyulması zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.