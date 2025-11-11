Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net