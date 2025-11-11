Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı

Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

11 Kasım 2025 22:18
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Zanlılar, "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gebze Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hekimliğe sevk edilen K.O, İ.O, A.A.O, G.G. ve A.O. "olası kast ile öldürme" suçundan, O.Y. ile O.A. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı. G.B, H.E, G.D. yurt dışına çıkma yasağı, Ö.A'ya ise konutunu terk etmeme suretiyle adli kontrol verildi.

6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

