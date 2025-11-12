VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması için son üç gün
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması için son üç gün

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak.

Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması için son üç gün

Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler olarak tanımlanıyor.

Kış lastikleri sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlüyor.

Türkiye'de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenirken, yine valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Lastik fiyatları düşük inçlerde 2 bin liradan başlıyor

Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor.

Bu araçlar için de güvenlik açısından hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde söz konusu lastiklerin kullanılması öneriliyor.

Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor.

Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.

