2 kişinin öldüğü kazada sır perdesi: Aracın sürücüsü belirlenemedi

VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
2 kişinin öldüğü kazada sır perdesi: Aracın sürücüsü belirlenemedi

Niğde'nin Yeni Çiftlik yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan 51 BH 111 plakalı otomobilde korkunç bir kaza yaşandı. Kazada Mustafa M. ve Ahmet G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Muhammet Hamza Ç. Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yeri incelemesinde hurdaya dönen otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 10:28, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 11:07
Niğde'de otomobilin şarampole yuvarlandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazada, aracı kimin kullandığı tespit edilemedi.

Kaza, 9 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Yeni Çiftlik yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan 51 BH 111 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa M. ile Ahmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Muhammet Hamza Ç., ileri tedavisi için Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, incelemede otomobilin kimin kullandığı tespit edilemedi.

