'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesine göre örgütün gelir kaynakları

VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesine göre örgütün gelir kaynakları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün üç ana gelir kaynağının Boğaziçi İmar Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen ruhsat ve tadilat işlemleri, hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler ve raylı sistem projeleri için alınan yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılmasıyla sağlanan fonlar olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 11:22, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 11:33
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt faaliyetleri kapsamında bazı paravan şirketler aracılığıyla milyarlarca lira tutarında ihaleler alındığı, bazı kişilerin 2019 öncesinde vasıfsız işlerde çalışırken, belediye bağlantılı ihalelerde yüklenici konumuna geldiği bildirildi.

Bu yolla elde edilen paraların örgüt içinde "sistem" diye tabir edilen havuza aktarıldığı, örgüt üyelerinin hem şahsi zenginleşme sağladıkları hem de bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de İmamoğlu'nun "ileride gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri" için kaynak oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgüt üyelerinin "geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "şimdi verme vakti", "şimdi kaşıkla vereceksin, ileride kepçeyle alırsın" şeklindeki ifadelerle, maddi yardım istedikleri kişileri bu cümlelerle ikna ettiği kaydedildi.

Örgütün amacının sadece maddi menfaat elde etmek olmadığı vurgulanan iddianamede, İmamoğlu'nun siyasi hedefleri doğrultusunda parti içi hakimiyet kurmak ve ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik finansal ve insan kaynağı sağlamak olduğu belirtildi.

İddianamede, para sayma görüntülerinde yer alan balyalar halindeki paraların, İmamoğlu'nun talimatı ile ilçe belediyelerinden temin edildiği, paraların koordinasyonunun ise örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sağlandığı bildirildi.

İmar, iskan ve ruhsat usulsüzlükleri

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yaptığı, belediyenin ihtiyaçları gerekçesiyle "yardım" adı altında inşaat sahiplerinden para talep edildiği, bu paraların örgüt yöneticileri aracılığıyla "sisteme" dahil edildiği kaydedildi.

İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde de benzer uygulamaların sürdüğü aktarılan iddianamede, imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler ile örgüt gelirlerinin artırıldığı ifade edildi.

İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi.

Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi.

İddianamede, örgütün, hem belediye kaynaklarını hem de siyasi gücü kullanarak sistematik biçimde gelir ve nüfuz sağladığı kaydedildi.

