13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılacak, Bosna Hersek'te yerleşik Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak.

