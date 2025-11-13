Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
At ve Eşek Eti Skandalı! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti
Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Düşen askeri kargo uçağının kara kutusu bulundu
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!
TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazını açık artırmayla satışa çıkarıyor
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 00:02, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 00:04
13 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılacak, Bosna Hersek'te yerleşik Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Saraybosna)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da oynayacak.

(Münih/22.00)

4- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'da devam edilecek.

(Riyad)

