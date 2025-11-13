Saç ektirip, dişlerini yaptıran İngilizin ölümüne soruşturma
İstanbul'da saç ekim işlemi yaptırıp, diş tedavisi gören İngiliz vatandaşı Mentor Rama, kaldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, 11 Kasım'da Şişli'de meydana geldi.
Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan Mentor Rama, geçen hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi.
Şişli'de bir otelde kalan Rama, Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.
Rama, ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı.
KALDIĞI OTELDE FENALAŞTI
Daha sonra kaldığı otele gelen Mentor Rama'nın, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mentor Rama, 11 Kasım saat 16:30 sıralarında yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.