Saç ektirip, dişlerini yaptıran İngilizin ölümüne soruşturma

Rama, ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı.

Şişli'de bir otelde kalan Rama, Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan Mentor Rama, geçen hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

