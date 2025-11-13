Bakan Tekin'den Şehit İki Askerin Öğretmen Eşlerine Taziye Telefonu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan iki askerin Kayseri'de öğretmen olarak görev yapan eşlerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 17:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 17:32
Bakan Tekin, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın eşi, matematik öğretmeni Gülşah Kuran ve Binbaşı Nihat İlgen eşi, İngilizce öğretmeni Ülkü Öztürk İlgen'i telefonla aradı.
Tekin, şehit eşleri Gülşah Kuran ve Ülkü Öztürk İlgen'e taziye dileklerini iletti. Yaşanan elim kaza dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Tekin, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadesini kullandı. Tekin, kazada şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.