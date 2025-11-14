İş bulmak için bile para lazım!
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakanlıktan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 07:10, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 07:16
Bakanlıktan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğu hava aracı kazasına yönelik açıklamada, söz konusu uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağı olduğu kaydedildi.

Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olup benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçağın mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlandığı, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modellerinin mevcut olduğu vurgulanarak, Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.

- "Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir"

Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçak için gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025'ten 12 Kasım 2025'e kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız yangın sezonunun bitiminin ardından gelecek bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir."

Açıklamada, olayın 13 Kasım 2025'te Türkiye saati ile 18.25'te gerçekleştiği anımsatıldı.

Zagreb Havaalanı'na girmek için Rijeka Havaalanı'ndan kalkan 2 uçağın Zagreb Havaalanı'na 10 kilometre mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamadığı ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçtiği belirtilen açıklamada, Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalan uçaklardan birinin buluttan çıktığı ancak diğeri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, uçakların olumsuz hava koşullarına rağmen neden havalanmasına izin verildiğine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartları incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek hava durumu bilgisi teyit edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun koşulların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen hava alanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir."

