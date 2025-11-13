Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ile irtibat kesildi

OGM'ye ait iki adet AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, planlanmış bakım faaliyeti kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket etti.

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38'de Zagreb Havaalanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na güvenli şekilde inerken, diğer uçakla Türkiye saatiyle 18.25'te telsiz bağlantısı kesildi.

Kaybolan uçak ve görevli pilotla temasın yeniden sağlanması için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili detayların netleşmesinin ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını duyurdu.