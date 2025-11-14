Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
Şehitlere sis engeli: Şehitleri taşıyan uçak Bursa'yı pas geçti

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile astsubay Ramazan Yağız memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak. İki şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Yenişehir havalimanına inmek istedi. Yenişehir'de yoğun sis olduğu için uçak bir saat havada tur attı ve daha sonra pisti pas geçti. Uçağın Balıkesir'e diğer şehidi götürdüğü havanın açılmasıyla Yenişehir'e tekrar geri döneceği öğrenildi.

Şehitlerin aileleri ve Bursa protokolü iki askerin naaşını Yenişehir havalimanında bekledi. Şehitleri taşıyan uçak yoğun sis sebebiyle saat 11.00 ile 12 saatleri arasında havada tur attı. Ancak pisti pas geçince uçak diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir'e gitti. Havanın öğleden sonra açacağı belirtilirken, cenaze törenlerinin rötar yapabileceği öğrenildi.

Şehitleri karşılamaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız., Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu da geldi.

Şehit Binbaşı Serdar Uslu'nun babası Ahmet Uslu annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız'ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı katıldı. Şehit Ramazan Yağız'ın babasbı Selami Yağız'ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit aileleri metanetini korurken, Bursalı şehitler uçağın yeniden Yenişehir havalimanına dönmesiyle bugün toprağa verilecekler.

Rötar sebebiyle havalimanında bekleyen şehit yakınları da misafirhaneye alındılar.

