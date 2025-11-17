Aksaray'da 17 yaşındaki çocuk okul çıkışı bıçaklandı

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkıp evine giden 17 yaşındaki M.D., sokakta tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan çocuk neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ambulansa aldığı çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.