Çerkezköy'de iki servis aracı çarpıştı: 8 işçi yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki servis aracı çarpıştı. Kazada yaralanan 8 işçi hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 08:19, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 08:20
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki servis aracı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 8 işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.