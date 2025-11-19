Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
'Bir kahve içeyim' diyen mühendis komada

İstanbul'da Ortaköy'de Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından bir haber de Beyoğlu'ndan geldi. Haber Merkezi, DHA

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 08:44, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 09:08
İstanbul'da Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis Ayben Ö. yoğun bakımda tedavi görüyor.

26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., arkadaşıyla birlikte Beyoğlu'nda bir kafeye gitti.İki arkadaş, Türk kahvesi siparişi verdi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, genç mühendis Ayben kahveden yudum alır almaz nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetiyle hastaneye gitti.

Ayben Ö. kostik madde (Sodyum Hidroksit zehirlenmesi) şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi. G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.'nün (28) işletme sahibi olduğu tespit edildi.

Kahveyi yapan M.A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi S.N.Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.Konuyla ilgili baba E.Ö.(52) ve diğer işletme sahibi G.S.Ö.'nün ise, bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Ayben'in boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanma ile entübe edilip yoğun bakıma alındı.

CHP'li Hasan Öztürkmen de "İstanbullu tesadüf yaşıyor! Bir gıda zehirlenmesi vakası daha! Beyoğlu'nda öğle arası bir kafede içtiği kahve sonrası rahatsızlanan 26 yaşındaki AÖT yaşam savaşı veriyor." paylaşımı yaptı.

Öztürkmen şu ifadeleri kullandı:

- Dün önce Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran AÖT, endoskopi imkanı yok diyerek saatler sonra Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ambulans dahi verilmedi. Kendi imkanlarıyla buraya ulaşan AÖT yoğun bakıma alındı, bugün de entübe edildi. Kanında yüksek miktarda kostik (yakıcı) madde tespit edildi.

- AÖT hastaneye götürülürken içtiği kahveden örnek de götürülmüştü. Ancak kahve örneğinin hastanede döküldüğü öğrenildi. Bu yüzden kahve incelemeye alınamadı. Gencecik bir insan içtiği kahve nedeniyle yaşam savaşı veriyor. Daha İstanbul'da yok olan dört kişilik ailenin acısı dinmeden şimdi de kahve faciası yaşıyoruz. İktidar bu gıda teröristlerine daha ne kadar müsaade edecek!

KAFE MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan kafe Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."

Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:

"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe işletmecisi iki kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 şüpheli hakkında savcılık talebi doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

