Üniversitenin Yaptığı Atamayı Mahkeme İptal Etti

Edirne'deki üniversitenin 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan doktor öğretim üyesi kadrosu ilanına başvuran iki aday arasında akademik jürinin yaptığı değerlendirmeyi yok sayan Üniversite Yönetim Kurulu, 25 Şubat 2025 tarihli kararıyla, yaklaşık üç kat puan üstünlüğüne (233,2 puan) sahip Eğitim-Bir-Sen üyesi aday yerine yalnızca 78,4 puan alan adayın atamasını yaptı.

Haksız ve hukuka aykırı şekilde puanı düşük olan adayın atamasının iptali, üç kata varan bariz puan üstünlüğü elde etmesine rağmen atanmayan sendika üyesinin yoksun bırakıldığı özlük ve mali haklarının karşılanması talebiyle Eğitim-Bir-Sen tarafından Edirne İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı.

"Bariz puan farkı dikkate alınmak zorunda"

Edirne İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararında davacının puanının, ataması yapılan kişinin puanından belirgin biçimde yüksek olduğuna işaret edildi ve adayların puan üstünlüklerinin bariz bir şekilde farklılık arz etmesi durumunda, bu puan durumunun dikkate alınmasının hakkaniyetin bir gereği ve yadsınamaz bir gerçek olduğu vurgulandı.

İdareye tanınan takdir yetkisinin idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmeyeceği ifade edilen kararda, akademik nitelik açısından davacının puan üstünlüğü dikkate alındığında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından anılan kadroya atanması gerektiği belirtildi. Bu nedenle üniversitenin söz konusu atama kararının, hukuka uyarlık taşımadığı vurgulandı.

Mahkeme, dava konusu puanı düşük olan adayın atama işleminin iptaline, Eğitim-Bir-Sen üyesinin tazminat talebinin kabulüne ve dava tarihinden itibaren yoksun bırakıldığı özlük ve mali haklarının karşılanmasına hükmetti.

Edirne İdare Mahkemesi verdiği kararda ayrıca, 05.07.2024 tarihli ve E:2023/6091, K:2024/4224 sayılı Danıştay 8. Dairesi'nin benzer bir kararına da atıfta bulundu.