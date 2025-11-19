Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı Hayat Buldu: İlk Fidanlar Toprakla Buluştu!

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen'in, şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ülkenin yeşil varlığına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" projesinde ilk fidanlar bugün toprakla buluştu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyona katılan her yeni üye için bir fidan dikileceğini duyurarak çevre ve vefa mesajı verdi.

Şehit Öğretmenlerin Anısı 'Yeşil Vatan'da Yaşayacak

Türk Eğitim-Sen, vatan uğruna can veren şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak ve Türkiye'nin yeşil varlığına katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" projesinin ilk fidan dikim etkinliği, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katılım gösterdi. Kahveci, bu anlamlı projenin, hem vefa borcunu ödeme hem de çevre bilincini artırma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Üyeye Yeni Fidan: Sürdürülebilir Bir Vefa Projesi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hatıra ormanı projesinin sadece tek seferlik bir etkinlik olmadığını, sürdürülebilir bir vefa ve çevre hareketi olacağını açıkladı.

Kahveci, bundan sonraki süreçte atılacak kritik adımı şu sözlerle duyurdu:

"Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen'in, şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve ülkemizin yeşil varlığına katkı sunmak üzere oluşturduğu 'Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'**nın ilk fidanlarını bugün toprakla buluşturduk. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kamu-Sen olarak ailemize katılan her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz ve yeşil vatanımıza katkıda bulunacağız."

Genel Başkan Kahveci, bu anlamlı hatıra ormanında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bu vatan uğruna can veren tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.