Adli Olaylar

Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kaydetti

Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı.


19 Kasım 2025 15:35

Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kaydetti

Olay, 2023 yılında İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti

Görüntüleri alan aile üyeleri, yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti.

Darp anına dair görüntülerin yeni ortaya çıktığı olayda Murat M.'nin yargılandığı, her çocuk için 6'şar ay olmak üzere toplam 24 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

