Kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 mağdurun, kendini "emlakçı" olarak tanıtan V.P. (27) aracılığıyla mayıs-ekim ayları arasında çok sayıda şüphelinin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdiklerini tespit etti.

Mağdurlara verilen kooperatif evrakının incelemesinde ise belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda V.P'nin yanı sıra olayla bağlantılı M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.P, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E, M.K.M. ve A.A.Ö. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

V.P. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.