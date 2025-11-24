Ekonomi Koordinasyon Kurulu Ankara'da toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum süreci ve YTAK programındaki çalışmaları ele alacak.

Toplantıda ayrıca devlet yardımlarının etki analizi de görüşülecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



