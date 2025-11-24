54 İş Müfettişi Başmüfettişlik Kararını Bekliyor: Süreç 10 Yılı Aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 19 Kasım 2025 tarihli kararnamesinde 2.478 kişilik başmüfettiş kadrosuna atama kararı yer almıştır.

Çalışma hayatının en kritik denetim görevlerini yürüten iş müfettişlerinin atama sürecindeki sorunlar bitmek bilmiyor. 2015/1. dönem 54 iş müfettişi yardımcısı, mevzuatta açık hükümler bulunmasına rağmen geciken yeterlilik süreci, geç yapılan atamalar ve geriye dönük hak kayıplarıyla defalarca mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. Aradan geçen 10 yılın ardından bu kez başmüfettişlik kararnamelerinin yayımlanmasını bekleyen müfettişler, "haklı beklentimizin" karşılanmasını istiyor.

İş Müfettişlerinin Yeterlilik Süreci 5 Yılı Aştı

İş müfettişliği, eğitim ve sınav aşamalarıyla Türkiye'nin en zor kariyer mesleklerinden biri olarak biliniyor. Ancak 2015 yılında göreve başlayan 54 iş müfettişi yardımcısının süreci mevzuatın açık hükümlerine rağmen yasal süreleri aşarak tamamlandı.

Mevzuata göre iş müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken süre "3 yıldan az, 5 yıldan fazla olamaz" hükmüne bağlanmış durumda. Buna karşın, söz konusu dönemin yeterlilik sınav sonuçlarının 18 ay boyunca açıklanmaması, toplam sürenin yasal sınırların üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu durum, müfettiş yardımcılarının kendi kurumlarıyla davalık olmasına yol açtı. Atamaların davalar sürerken yapılması ise davaların "konusuz kalmasına" neden olurken müfettişler hem gecikmiş unvan ataması hem de dava masrafları nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Geç Atama Nedeniyle Özlük Haklarında Kayıplar Yaşandı

Yeterlilik ve atama süreçlerindeki gecikme yalnızca unvan hakkının geç verilmesine değil, aynı zamanda geriye dönük özlük haklarının kaybına da yol açtı. Müfettişler, gecikme nedeniyle kaybettikleri derece/kademe ilerlemeleri ve mali hakların telafi edilmediğini belirtiyor.

Bugün ise aynı dönem müfettişleri, bu kez 10 yıllık kıdemin tamamlanmasına rağmen yayımlanmayan başmüfettişlik kararnamelerini bekliyor.

"Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bir Belirsizlik"

İş müfettişleri, sürecin artık rutin bir atama olmaktan çıkıp "zulme dönüştüğünü" ifade ediyor.

Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine vurgu yapan müfettişler, "belirlilik" ve "hukuk güvenliği" ilkelerinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Hukuk güvenliği ilkesinin, vatandaşın geleceğe yönelik planlarını yürürlükteki kurallara güvenerek yapabilmesini güvence altına aldığını hatırlatan müfettişler, bu süreçte haklı beklenti ilkesinin de zedelendiğini dile getiriyor.

"Tekrar Mahkemelik Olmak İstemiyoruz"

Diğer kamu kurumlarında rutin işlemler olarak görülen unvan atamalarının iş müfettişleri için sürekli bir gecikme ve belirsizlik kaynağına dönüştüğünü söyleyen 2015/1. dönem müfettişleri, sürecin artık bir an önce tamamlanmasını talep ediyor.

Müfettişler, yeni bir idari davayla uğraşmak istemediklerini belirterek şu çağrıyı yapıyor:

"Hak ettiğimiz unvan, derece, kademe ve özlük haklarımızla görevimize devam etmek istiyoruz."