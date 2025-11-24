54 İş Müfettişi Başmüfettişlik Kararını Bekliyor: Süreç 10 Yılı Aştı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

54 İş Müfettişi Başmüfettişlik Kararını Bekliyor: Süreç 10 Yılı Aştı

2015'te göreve başlayan 54 iş müfettişinin önce müfettişliğe, şimdi ise başmüfettişliğe atama süreçlerinde yaşanan gecikmeler yeniden gündeme geldi. Süreçteki belirsizlik nedeniyle müfettişler mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 10:30, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 16:38
Yazdır
54 İş Müfettişi Başmüfettişlik Kararını Bekliyor: Süreç 10 Yılı Aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 19 Kasım 2025 tarihli kararnamesinde 2.478 kişilik başmüfettiş kadrosuna atama kararı yer almıştır.

Çalışma hayatının en kritik denetim görevlerini yürüten iş müfettişlerinin atama sürecindeki sorunlar bitmek bilmiyor. 2015/1. dönem 54 iş müfettişi yardımcısı, mevzuatta açık hükümler bulunmasına rağmen geciken yeterlilik süreci, geç yapılan atamalar ve geriye dönük hak kayıplarıyla defalarca mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. Aradan geçen 10 yılın ardından bu kez başmüfettişlik kararnamelerinin yayımlanmasını bekleyen müfettişler, "haklı beklentimizin" karşılanmasını istiyor.

İş Müfettişlerinin Yeterlilik Süreci 5 Yılı Aştı

İş müfettişliği, eğitim ve sınav aşamalarıyla Türkiye'nin en zor kariyer mesleklerinden biri olarak biliniyor. Ancak 2015 yılında göreve başlayan 54 iş müfettişi yardımcısının süreci mevzuatın açık hükümlerine rağmen yasal süreleri aşarak tamamlandı.

Mevzuata göre iş müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken süre "3 yıldan az, 5 yıldan fazla olamaz" hükmüne bağlanmış durumda. Buna karşın, söz konusu dönemin yeterlilik sınav sonuçlarının 18 ay boyunca açıklanmaması, toplam sürenin yasal sınırların üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu durum, müfettiş yardımcılarının kendi kurumlarıyla davalık olmasına yol açtı. Atamaların davalar sürerken yapılması ise davaların "konusuz kalmasına" neden olurken müfettişler hem gecikmiş unvan ataması hem de dava masrafları nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Geç Atama Nedeniyle Özlük Haklarında Kayıplar Yaşandı

Yeterlilik ve atama süreçlerindeki gecikme yalnızca unvan hakkının geç verilmesine değil, aynı zamanda geriye dönük özlük haklarının kaybına da yol açtı. Müfettişler, gecikme nedeniyle kaybettikleri derece/kademe ilerlemeleri ve mali hakların telafi edilmediğini belirtiyor.

Bugün ise aynı dönem müfettişleri, bu kez 10 yıllık kıdemin tamamlanmasına rağmen yayımlanmayan başmüfettişlik kararnamelerini bekliyor.

"Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bir Belirsizlik"

İş müfettişleri, sürecin artık rutin bir atama olmaktan çıkıp "zulme dönüştüğünü" ifade ediyor.

Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine vurgu yapan müfettişler, "belirlilik" ve "hukuk güvenliği" ilkelerinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Hukuk güvenliği ilkesinin, vatandaşın geleceğe yönelik planlarını yürürlükteki kurallara güvenerek yapabilmesini güvence altına aldığını hatırlatan müfettişler, bu süreçte haklı beklenti ilkesinin de zedelendiğini dile getiriyor.

"Tekrar Mahkemelik Olmak İstemiyoruz"

Diğer kamu kurumlarında rutin işlemler olarak görülen unvan atamalarının iş müfettişleri için sürekli bir gecikme ve belirsizlik kaynağına dönüştüğünü söyleyen 2015/1. dönem müfettişleri, sürecin artık bir an önce tamamlanmasını talep ediyor.

Müfettişler, yeni bir idari davayla uğraşmak istemediklerini belirterek şu çağrıyı yapıyor:

"Hak ettiğimiz unvan, derece, kademe ve özlük haklarımızla görevimize devam etmek istiyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber