Komisyonu'nda gergin anlar... CHP'li Vekil 'Kafanı koparırım' dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülürken tansiyon yükseldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Tayalı'ya yönelik iddiaları üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile Alp arasında karşılıklı hakaret ve ağır ifadelerin yer aldığı bir tartışma çıktı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kendisine bir bürokratı direkt olarak hedef aldığı tepki gösteren Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya "Kafanı koparırım, siktir lan" dedi

Genel Müdür hakkında sözleri tartışmayı başlattı

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Tayalı'ya yönelik iddialar dile getirerek, Macaristan'da şirketi olup olmadığı konusunda açıklama istedi. Alp'in, "Ayağa kalk! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle. Macaristan'da şirketin var mı?" sözleri Komisyon'da tansiyonu yükseltti.

AK Parti'li Ejder Açıkkapı ise Alp'e tepki göstererek "Otur yerine!" ifadeleriyle karşılık verdi. Tartışma kısa sürede karşılıklı hakaretlere dönüştü.

Komisyonda ağır ifadeler: Küfürler tutanaklara girdi

Yaşanan sözlü tartışma sırasında CHP'li İnan Akgün Alp, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, " Ne oturacağım lan, ne oturacağım! Şerefsiz!" , "Kafanı koparırım", "siktir lan" dedi.

Komisyon Başkanı Muş "Arkadaşlar, bu "şerefsiz" ifadesini kullanamazsınız." dedi.

Komisyon Başkanı Muş: 'Tutanaklardaki ifadeleri kabul etmem mümkün değil'

Aranın ardından konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kullanılan ifadelerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirterek şunları söyledi:

"Tutanaklardaki ifadeler Komisyon Başkanı olarak kabul edeceğim ifadeler değil. Milletvekillerinin saygınlığına yakışmıyor. Tüzük gereği yapmam gereken ne varsa adımlar atılacak."

Muş, tüm parti gruplarının kendi milletvekillerini uyarması gerektiğini vurguladı.