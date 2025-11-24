Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Komisyonu'nda gergin anlar... CHP'li Vekil 'Kafanı koparırım' dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP'li İnan Akgün Alp, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Kafanı koparırım, siktir lan" sözlerini söyledi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş tutanaklar için işlem başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 16:26, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 16:26
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülürken tansiyon yükseldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Tayalı'ya yönelik iddiaları üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile Alp arasında karşılıklı hakaret ve ağır ifadelerin yer aldığı bir tartışma çıktı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp kendisine bir bürokratı direkt olarak hedef aldığı tepki gösteren Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'ya "Kafanı koparırım, siktir lan" dedi

Genel Müdür hakkında sözleri tartışmayı başlattı

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Tayalı'ya yönelik iddialar dile getirerek, Macaristan'da şirketi olup olmadığı konusunda açıklama istedi. Alp'in, "Ayağa kalk! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle. Macaristan'da şirketin var mı?" sözleri Komisyon'da tansiyonu yükseltti.

AK Parti'li Ejder Açıkkapı ise Alp'e tepki göstererek "Otur yerine!" ifadeleriyle karşılık verdi. Tartışma kısa sürede karşılıklı hakaretlere dönüştü.

Komisyonda ağır ifadeler: Küfürler tutanaklara girdi

Yaşanan sözlü tartışma sırasında CHP'li İnan Akgün Alp, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, " Ne oturacağım lan, ne oturacağım! Şerefsiz!" , "Kafanı koparırım", "siktir lan" dedi.

Komisyon Başkanı Muş "Arkadaşlar, bu "şerefsiz" ifadesini kullanamazsınız." dedi.

Komisyon Başkanı Muş: 'Tutanaklardaki ifadeleri kabul etmem mümkün değil'

Aranın ardından konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kullanılan ifadelerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirterek şunları söyledi:

"Tutanaklardaki ifadeler Komisyon Başkanı olarak kabul edeceğim ifadeler değil. Milletvekillerinin saygınlığına yakışmıyor. Tüzük gereği yapmam gereken ne varsa adımlar atılacak."

Muş, tüm parti gruplarının kendi milletvekillerini uyarması gerektiğini vurguladı.

