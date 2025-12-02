Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atan kişi yakalandı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı.

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi

Derbide Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Stadyumdaki güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan taraftarın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi. Yakalanan M.G.'nin böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat alıp almadığı araştırılıyor.