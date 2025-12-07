Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle bugün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in şikayetlerinin değerlendirildiği öğrenildi. Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net