Dolar 42,59 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,5560 42,5570 42,5930 42,5940 Avro 49,6140 49,6150 49,5970 49,5980 Sterlin 56,7290 56,7390 56,7400 56,7500 İsviçre frangı 52,8740 52,8840 52,8830 52,8930 ANKARA ABD doları 42,5260 42,6060 42,5630 42,6430 Avro 49,5740 49,6540 49,5570 49,6370 Sterlin 56,6690 56,8790 56,6800 56,8900