Dolar 42,59 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,59 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 17:24, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,5560
|42,5570
|42,5930
|42,5940
|Avro
|49,6140
|49,6150
|49,5970
|49,5980
|Sterlin
|56,7290
|56,7390
|56,7400
|56,7500
|İsviçre frangı
|52,8740
|52,8840
|52,8830
|52,8930
|ANKARA
|ABD doları
|42,5260
|42,6060
|42,5630
|42,6430
|Avro
|49,5740
|49,6540
|49,5570
|49,6370
|Sterlin
|56,6690
|56,8790
|56,6800
|56,8900