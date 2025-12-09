Bir kişinin öldüğü otopark kavgasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul Zeytinburnu'nda otopark meselesi nedeniyle 4 kişi arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba oğul Nadir K. ile İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra polis ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Adliyede savcı tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Nadir K. ve İbrahim K'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
- Olay
Beştelsiz Mahallesi'nde dün 4 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanılmıştı. Olayda Sedat E. yaşamını yitirmiş, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına almıştı.