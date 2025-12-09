Bir kişinin öldüğü otopark kavgasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Adliyede savcı tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Nadir K. ve İbrahim K'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Beştelsiz Mahallesi'nde otopark meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba oğul Nadir K. ile İbrahim K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

