2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarının tespit edildiği hakimliğin karar yazısında yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 07:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan bazı şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, Murat Sancak'ın MASAK raporu dahilinde yasa dışı bahis kumar kapsamında hakkında istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiğini tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Sancak'ın toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin yer aldığı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli Orkun Özdemir'in ise bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye Adana Demirspor müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı, şüphelinin dijital materyallerindeki incelemede kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içeriklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin dijitallerinde bir kişiye kupon yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği aktarıldı.

Şüpheli Faruk Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü gibi takımlarda geçici sözleşmeyle oynadığı, şüphelinin Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı ifade edildi.

İki futbol takımının başkanları hakkındaki tespitler

Yazıda, TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönünde iddialar olduğu, bu iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda, şüpheli Kaya'nın, yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazilli-Soma arasında oynanan maça "karşılıklı gol var" oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında, maçı Somaspor'un 5-1 kazandığı maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.

