AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın son toplantısı için bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kritik başlıklar masada olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 07:34, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 07:38
Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere mevcut ekonomi politikaları, yerel yönetim stratejileri, teşkilat yapılanması, vatandaşın talep, istek ve önerileri toplantıda değerlendirilecek.

Yılın son MYK'sında 2025 yılı değerlendirmesi yapılacak.

Hükümetin sosyal politikalara yönelik planları ile çalışma hayatına dair düzenlemeler de kurulun gündeminde yer alacak.

Özellikle, bu ay içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin halkın beklentileri, alım gücünün ve vatandaşın refah düzeyinin artırılması için üretilmesi gereken politikalar ve eleştiriler masaya yatırılacak.

MYK'da ayrıca parti içi koordinasyon, il ve ilçe teşkilatlarının performansı, sahadaki çalışmalar ve kamuoyundaki yansımalar da değerlendirmeye tabi tutulacak.

