Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Mehmetçik, görev için emir bekliyor! Gazze'ye gidecek birliklerimiz hazır

Gazze ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerinden biri olan Türkiye kalıcı barış için elini taşın altına koyarken TSK, bölgede kurulacak İstikrar Gücü'nde görev alacak askerlerimizle ilgili hazırlıklarını bitirdi. Kaynaklar, ABD'nin İsrail'e rağmen Gazze'de olmamızı istediğini kaydetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 07:38, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 07:39
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Gazze İstikrar Gücü'ne gönderilecek askerlerimizle ilgili hazırlıklarını tamamlandı. Ateşkesin garantörü olan Türkiye'nin Gazze'de olmasının önemini vurgulayan güvenlik kaynakları, "Askerimizi istememek demek, soykırıma devam etmektir" dedi.

TSK'nın gelişen teknoloji ve değişen savaş taktik ve tekniklerine göre gelecek için çalışmalar yaptığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bunların hava sistemleri, insansız sistemler, füze sistemleri ile yapay zeka destekli sistemler olduğuna dikkat çekti.

İHTİYACA GÖRE BİRLİK GÖNDERECEĞİZ

Gazze İstikrar Gücü'ne gönderilecek Mehmetçik konusunda, Türkiye açısından bir sıkıntısın söz konusu olmadığını dile getiren güvenlik kaynaklar, "Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor ama İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail'e baskı yapıyorlar, Türk askeri olsun diye. Çünkü ateşkesin garantörlerinden bir olarak bizim de orda olmamız lazım. Biz olmazsak dünyanın sonu da değil. Endonezya, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin olması da bizim orada olmamızla aynı anlama gelir. Bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırladık. 'Görev yapacak birlikler gelsin' dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan, esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortada iken sen 'Türk askeri gelmesin' diyemezsin. Bunu diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsun, soykırıma devam etmek niyetindesin demektir" değerlendirmesinde bulundu.

TSK GÜNDEMİNDEKİ DÖRT KONU

Kaynaklar, TSK'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımı da değerlendirdi. Buna göre, TSK, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı ve savaş taktiklerinin teknolojiye göre şekillenmesini dikkat alarak önümüzdeki dönem için, 'Hava savunma sistemleri', füze teknolojisi' 'İnsansız sistemler' ve 'yapay zeka destekli sistemler' olmak üzere dört ana konuya odaklandığını belirterek şu bilgeleri verdi:

Önümüzdeki dönemde ordumuzun üzerinde duracağı dört tane ana nokta var. Bir tanesi hava savunma sistemleri. Bu alanda çok hızlı ilerliyoruz. Çelik Kubbe kapsamında planlanan hedeflere ulaşmak için herkes canla başla çalışıyor. ASELSAN ile SSB arasında geçtiğimiz günlerde 6,5 milyar liralık bir anlaşma imzalandı. En son bu sistemin bir parçası olacak TF-2000 hava savunma muhribinin de ilk blok inşaatına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlandı. İkincisi insansız sistemler; bu alanda zaten ülkemizin geldiği nokta ortada. İHA'larla başlayan süreç İDA ve İKA'lar ile devam ediyor. Üçüncüsü füze teknolojileri; bu alanda özellikle ROKETSAN çok hızlı şekilde ilerliyor. Hipersonik füze üretimi önümüzdeki dönemde bu alanda en önemli odak noktamız olacak. Dördüncüsü de teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak yapay zeka destekli sistemler. Yapay zeka destekli sistemleri kullanarak askerin cephedeki yükünü üzerinden alacağız.

