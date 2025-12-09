Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
13 yaşındaki kardeşini öldüren zanlı kayıplara karıştı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

