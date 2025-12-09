13 yaşındaki kardeşini öldüren zanlı kayıplara karıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

