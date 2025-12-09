Türkiye AARINENA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarım diplomasisi alanında önemli bir adım daha attığını belirtti.

Türkiye'nin, AARINENA Başkanlığı görevine ilk kez seçildiğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."