Türkiye AARINENA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARINENA) Başkanlığına seçildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 10:27, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 10:28
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarım diplomasisi alanında önemli bir adım daha attığını belirtti.
Türkiye'nin, AARINENA Başkanlığı görevine ilk kez seçildiğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:
"Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."