Türk Dünyası'nın kalbi 15 Aralık'ta Türk Dil Kurumu'nda atacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) 3 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 43. Genel Konferansı'nda alınan kararla Türk dillerinin kadim medeniyet mirası Dünya Türk Dili Ailesi Günü ile evrensel bir değer olarak tescillendi. Bu özel gün ilk kez 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Dünya Türk Dili Ailesi Günü Paneli" ile kutlanacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü Paneli" alanında yetkin isimleri bir araya getirecek.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in yöneteceği panelde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Buran ve Prof. Dr. Mustafa Öner, dinleyicilerle Türk dili ailesinin dünü, bugünü ve geleceği hakkında sohbet gerçekleştirecek.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, vatandaşları şu sözlerle davet etti:

"Dil, bir milletin hafızası ve kimliğidir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dili, bizleri birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle düzenleyeceğimiz bu etkinlikte, kadim geçmişimizi, bugünümüzü ve gelişen teknolojiyle birlikte kuracağımız ortak geleceğimizi konuşacağız. 15 Aralık'ta Ankara'dan yükselecek bu ses, kardeşliğimizin ve köklü medeniyetimizin en gür sedası olacaktır. Tüm basın mensuplarımızı ve Türkçe sevdalılarını bu tarihi buluşmaya davet ediyoruz"