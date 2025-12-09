Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rus turistin partide saldırı iddiasına soruşturma

İstanbul'a tatil için gelen Rus vatandaşı Maria Avdienko, arkadaşı tarafından davet edildiği partide model ve kick boksçu Büşra Karakaş'ın saldırısına uğradığını öne sürdü. Başından yaralandığını iddia eden Avdienko, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 15:21
Olay, 18 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Levent'teki bir kitap ofisinde meydana geldi.

İddiaya göre tatil için İstanbul'a gelen Rus Maria Avdienko, daha önce sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından iş insanı A. D.'nin doğum günü partisine davet edildi.

Nezir T.'nin kendisini otelden alması sonrasında Avdienko, partinin düzenlendiği ofise gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde A. D. iddiaya göre Avdienko'yu yanına çağırdı. Avdienko da yanına gittiği A. D.'nin doğum gününü kutlamak istedi.

A.D., partideki gürültülü ortam nedeniyle kadına bahçeye geçmeyi önerdi.

"SAÇIMDAN SÜRÜKLEDİ, YERE İTTİ"

Bahçeye geçecekleri sırada A. D., parti sırasında yanında bulunan model ve kick boksçu Büşra Karakaş'a bir şeyler söyleyerek Avdienko ile yürümeye başladı.

Bu sırada iddiaya göre arkalarından bağırarak gelen Büşra Karakaş, Avdienko'yu saçından çekti; A.D.'nin ise gülümseyerek Avdienko'yu ittiği iddia edildi.

BAŞINI FAYANSA ÇARPTI

Dengesini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Avdienko, başını fayansa çarptı.

Ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan Avdienko, ayağa kalmaya çalıştığı sırada Büşra Karakaş'ın bir kez daha saçlarını çektiğini söyledi.

Partideki diğer davetliler tarafından yerden kaldırılan Avdienko, olay sonrası cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Olayın ardından A.D. ve Büşra Karakaş içeri geçerken Avdienko ise arkadaşıyla partiden ayrıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olay sonrası Maria Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisine saldırdığını söylediği Büşra Karakaş ile A. D. ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü şirket yöneticisi Mustafa C.'den şikayetçi oldu.

Maria Avdienko'nun darp raporu aldığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

